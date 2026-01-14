Αντώνης Κοτζαμανίδης (Entersoftone): Δεν αποκλείουμε νέες εξαγορές

Η μεγαλύτερη συμφωνία που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στην Ελλάδα στον κλάδο της πληροφορικής – και μία από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη – δεν είναι απλώς ένα επιχειρηματικό success story. Αποτελεί ένα case study επιτυχούς ενοποίησης δύο εταιρειών με ισχυρό αποτύπωμα στην αγορά.

Ο λόγος για τη συγχώνευση της Entersoft με τη SoftOne, ένα εγχείρημα που, όπως αναφέρει στη συνέντευξή του στο newsit.gr, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Entersoftοne, Αντώνης Κοτζαμανίδης απέδωσε πολύ γρήγορα καρπούς.

«Στη δική μας την περίπτωση συμβαίνει κάτι μοναδικό. Ήδη ένα και ένα κάνουν κάτι που είναι παραπάνω από δύο. Όταν ολοκληρώθηκε η εξαγορά της Entersoft από το σχήμα των μετόχων που ήταν επενδυτές και στη SoftOne, δεν υπήρχε ακόμη καν στα χαρτιά το σχέδιο για το πώς θα γίνει η συγχώνευση των δύο εταιρειών. Ωστόσο, έτρεξε πολύ γρήγορα και ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2025 μέσα σε 10 μήνες που είναι χρόνος ρεκόρ» εξηγεί.

Το κρίσιμο, όπως εξηγεί, δεν είναι μόνο η ταχύτητα αλλά και το αποτέλεσμα. «Οι συγχωνεύσεις στον κλάδο της τεχνολογίας και του λογισμικού δεν είναι πάντα πετυχημένες, ιδίως στην Ελλάδα», με τις απόπειρες συγχωνεύσεων και εξαγορών που στέφθηκαν με αποτυχία να είναι πλείστες. Στην προκειμένη περίπτωση, όμως, η νέα εταιρική οντότητα, η Entersoftοne ήδη εμφανίζει μεγαλύτερη αναπτυξιακή δυναμική από εκείνη που αναμενόταν αρχικά.

Αυτό φανερώνει η πορεία των οικονομικών επιδόσεων, με τον κ. Κοτζαμανίδη να σημειώνει ότι για το 2025 ο όμιλος αναμένει έσοδα κοντά στα 140 εκατ. ευρώ και λειτουργική κερδοφορία άνω των 40 εκατ. ευρώ, με περισσότερους από 1.600 εργαζομένους και διψήφια οργανική ανάπτυξη.

Τι προβλέπεται για φέτος; Το 2026, ο κ. Κοτζαμανίδης σημειώνει ότι αποτελεί μία ιδιαίτερα χρονιά «διότι ολοκληρώνεται κατά κάποιο τρόπο η εφαρμογή ενός μεγάλου πλαισίου θεσμικών αλλαγών του κράτους με τρεις βασικές ενέργειες».

Πρόκειται, όπως διευκρινίζει, για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση, τη δεύτερη φάση της ψηφιοποίησης του δελτίου αποστολής και την επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε περισσότερους κλάδους. «Το 2026 είναι μοναδικό», αναφέρει χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι τα επόμενα χρόνια η ανάπτυξη δεν θα καθοδηγείται από τη συμμόρφωση στα νέα πρότυπα, αλλά από την τεχνολογική πρόοδο και την ανάγκη των επιχειρήσεων να γίνουν πιο ανταγωνιστικές.

Σε αυτό το περιβάλλον, η τεχνητή νοημοσύνη διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο. Όπως σημειώνει, ο όμιλος Entersoftone έχει ήδη επενδύσει σε εκτεταμένα προγράμματα εκπαίδευσης, στην ανάπτυξη προϊόντων με ενσωματωμένη AI και στη δημιουργία ενός «στρατού» περίπου 2.000 συμβούλων που θα στηρίξουν την άμεση υιοθέτησή της, κυρίως από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Γιατί, όπως προσθέτει, η ψηφιοποίηση δεν είναι πλέον «αναγκαίο κακό», αλλά προϋπόθεση ανταγωνιστικότητας – και συχνά επιβίωσης. Με τα δεδομένα αυτά η αγορά επιχειρηματικού λογισμικού «δεν έχει ταβάνι», με την αξία της να τοποθετείται μέχρι το 2029 σε τουλάχιστον 100 δισ. ευρώ. Ο κ. Κοτζαμανίδης δεν αποκλείει κάποια νέα εξαγορά το προσεχές διάστημα, τονίζοντας όμως, πως οι κατάλληλες εταιρείες είναι περιορισμένες. «Με δεδομένο ότι έχει συμβεί η συγκέντρωση της αγοράς στη χώρα μας, θα έλεγα ότι είναι πιο πιθανό να υπάρξει κάποια εξαγορά εκτός Ελλάδας και κυρίως στην αγορά της Ρουμανίας» καταλήγει.