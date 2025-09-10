Αντώνης Τζωρτζακάκης (Φαιστός): Επενδύσεις σε 5G και μπίζνες ας γιούζιουαλ

Για τις έως τώρα τοποθετήσεις του επενδυτικού ταμείου «Φαιστός» μιλάει σε συνέντευξή του στο newsit.gr ο Αντώνης Τζωρτζακάκης, Διευθύνων Σύμβουλος του fund, το οποίο επενδύει σε τεχνολογικές εταιρείες που αναπτύσσουν εφαρμογές βασισμένες σε δίκτυα πέμπτης γενιάς.

Πέραν, όμως, του «πυρήνα» του ρόλου του ως επικεφαλής του «Φαιστός», που βρίσκεται υπό τη διαχείριση της 5G Συμμετοχές, ο κ. Τζωρτζακάκης περιγράφει στην κάμερα του newsit.gr και το νέο του συγγραφικό εγχείρημα: το βιβλίο με τίτλο «Μπίζνες ας γιούζιουαλ».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ολοκληρώνει τον επενδυτικό κύκλο

«Τον Μάρτιο του 2022 ξεκίνησε η επενδυτική περίοδος του fund με στρατηγική στόχευση να επενδύσουμε σε εταιρείες οι οποίες αναπτύσσουν προϊόντα ή υπηρεσίες που στην ουσία υποβοηθούνται από τα δίκτυα νέας γενιάς, όπως είναι το 5G» αναφέρει.

Έως σήμερα, όπως προσθέτει, το «Φαιστός» έχει επενδύσει σε 10 εταιρείες, έχοντας τοποθετήσει 65 εκατομμύρια από το συνολικό κεφάλαιο των 101 εκατ. ευρώ. «Η μέση αξία της επένδυσης είναι 6,1 εκατ. ευρώ. Ήδη έχουμε στα σκαριά μία ακόμα, η οποία θα ολοκληρωθεί πάρα πολύ σύντομα. Πρόκειται για μία πολύ δυναμική ελληνική εταιρεία, μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση», σκιαγραφώντας τον επόμενο επενδυτικό στόχο του «Φαιστός».

Όπως τονίζει, το ταμείο ενδέχεται να κλείσει τον επενδυτικό του κύκλο μέσα στο 2026, καθώς ο ρυθμός υλοποίησης επενδύσεων είναι πολύ ταχύτερος, σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το επενδυτικό ταμείο ιδρύθηκε με τον Νόμο 4727/2020, όταν υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης ήταν ο Κυριάκος Πιερρακάκης, και έχει διττή αποστολή. «Πρώτον, να φέρει αποδόσεις στους μεριδιούχους του, και δεύτερον, να συμβάλλει στη δημιουργία ενός οικοσυστήματος αυτού του είδους της τεχνολογίας στην Ελλάδα. Για τον σκοπό αυτό, έχει δημιουργηθεί ένα δίκτυο συνεργασιών που αποτελείται από 13 εταιρείες, πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, τα οποία προσφέρουν υπηρεσίες pro bono με στόχο την ταχύτερη μεγέθυνση των εταιρειών στις οποίες επενδύουμε» τονίζει ο κ. Τζωρτζακάκης.

Ενδεικτική περίπτωση καινοτομίας στηριγμένης στο 5G αποτελεί εφαρμογή που αναπτύσσουν από κοινού η Siemens και ο ΟΤΕ, σε συνεργασία με το Αρεταίειο Νοσοκομείο, με στόχο τη διενέργεια προεγχειρητικού ελέγχου και τρισδιάστατης απεικόνισης των αποτελεσμάτων.

Ζητούμενο, βέβαια, παραμένει η ανάπτυξη του δικτύου 5G, η οποία στηρίζεται στην πύκνωση της υποδομής standalone – σήμερα τα δίκτυα πέμτπης γενιάς στηρίζονται στην επέκταση των υφιστάμενων 4G κεραιοσυστημάτων των παρόχων. Δίχως αμφισβήτηση, η χρησιμότητα του 5G, μέχρι σήμερα, εντοπίζεται, ως επί το πλείστον, σε βιομηχανικές εφαρμογές, οι οποίες απαιτούν ιδιαίτερα υψηλές ταχύτητες (download και upload), μηδενική απόκριση (latency) και βελτιωμένη κάλυψη σε κλειστούς χώρους.

Μπίζνες ας γιούζιουαλ

Κι ενώ ωριμάζουν οι επενδύσεις του «Φαιστός» σε εφαρμογές 5G, τους τελευταίους μήνες στις προθήκες των βιβλιοπωλείων έχει κάνει την εμφάνισή του το βιβλίο «Μπίζνες ας γιούζιουαλ» του Αντώνη Τζωρτζακάκη.

«Είναι σημαντικό να μπορείς να αποδράσεις από την πραγματικότητα μέσω της τέχνης ή και το ανάποδο: να μπορείς να εισάγεις την τέχνη στην πραγματικότητα σου. Το βιβλίο αποτελείται από 20 σύντομα διηγήματα από τα οποία 13 εντάσσονται σε εταιρικό περιβάλλον» καταλήγει.