Δημήτρης Χριστογιαννόπουλος (Φωτοκύκλωση): Το στοίχημα της ανακύκλωσης φωτοβολταϊκών

Η ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών είναι απαραίτητη για την προστασία του περιβάλλοντος, όμως στην περίπτωση των φωτοβολταϊκών πλαισίων η Ελλάδα υστερεί σημαντικά: «Μόλις το 5% των υπόχρεων εταιρειών έχει συμμορφωθεί με την υποχρέωση απόδοσης της σχετικής εισφοράς», υπογραμμίζει ο Δημήτρης Χριστογιαννόπουλος, Γενικός Διευθυντής του Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης «Φωτοκύκλωση ΑΕ», που διαθέτει δίκτυο 10.000 σημείων συλλογής σε όλη τη χώρα, μέσω του οποίου από το 2009 έχουν ανακυκλωθεί περισσότεροι από 34.000 τόνοι Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ).

Όπως αναφέρει, το 2020 η Φωτοκύκλωση ενέταξε στη δραστηριότητά της και τα φωτοβολταϊκά πλαίσια, «με αποτέλεσμα πέντε χρόνια μετά να μπορούμε να πούμε ότι είμαστε πλέον ο εξειδικευμένος φορέας για την ανακύκλωσή τους, έχοντας συνεργασίες με τρεις ελληνικές μονάδες επεξεργασίας». Ήδη έχουν συλλεχθεί και ανακυκλωθεί περισσότεροι από 400 τόνοι φωτοβολταϊκών πλαισίων.

Σύμφωνα με τον κ. Χριστογιαννόπουλο, οι συσκευές που ανακυκλώνονται αποκτούν «δεύτερη ζωή», όχι απαραίτητα με τη μορφή νέας συσκευής, αλλά ως δευτερογενείς πρώτες ύλες: «Ο χαλκός, το αλουμίνιο και άλλα υλικά υψηλής αξίας αξιοποιούνται ξανά στην αγορά», σημειώνει, τονίζοντας ότι ο βασικός στόχος παραμένει η αποφυγή της περιβαλλοντικής ρύπανσης που προκαλεί η ανεξέλεγκτη απόρριψη.

Ωστόσο, το πρόβλημα δεν βρίσκεται στην τεχνογνωσία, η οποία -όπως υπογραμμίζει- υπάρχει πλέον στη χώρα μας, καθώς «δεν χρειάζεται να στέλνουμε απόβλητα για ανακύκλωση στο εξωτερικό». Το ζήτημα βρίσκεται στην ελλιπή συμμόρφωση των επιχειρήσεων που οφείλουν να καταβάλουν το τέλος ανακύκλωσης για τα φωτοβολταϊκά πλαίσια. «Η χρηματοδότηση υπολείπεται. Οι υπόχρεες εταιρείες δεν έχουν αγκαλιάσει τη διαδικασία σε βαθμό που να μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά το σύστημα», σημειώνει.

Την ίδια στιγμή, στο εξωτερικό τα ποσοστά συμμόρφωσης είναι σαφώς υψηλότερα: «Στη Γαλλία αγγίζει περίπου το 40%», αναφέρει, διευκρινίζοντας ότι ούτε εκεί έχει λυθεί πλήρως η εισφοροδιαφυγή, ωστόσο «το επίπεδο είναι σίγουρα πολύ καλύτερο».

Η μη συμμόρφωση, όπως εξηγεί, δεν είναι χωρίς συνέπειες: «Έχει δημιουργηθεί μια ανθηρή παραοικονομία γύρω από τη διαχείριση φωτοβολταϊκών στο τέλος ζωής τους». Παρότι το θεσμικό πλαίσιο προβλέπει κυρώσεις, «η Πολιτεία θα πρέπει να διασφαλίσει την εφαρμογή των ευρωπαϊκών και εθνικών κανόνων».

«Όλοι οι εμπλεκόμενοι πρέπει να αντιληφθούν το πρόβλημα που ήδη βρίσκεται μπροστά μας», υπογραμμίζει ο κ. Χριστογιαννόπουλος και εκφράζει την ελπίδα ότι «το ποσοστό συμμόρφωσης των υπόχρεων θα αυξηθεί σύντομα», πριν το ζήτημα λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις με την έλευση μεγάλων ποσοτήτων φωτοβολταϊκών αποβλήτων τα επόμενα χρόνια.

Πώς ανακυκλώνονται τα φωτοβολταϊκά

Τα φωτοβολταϊκά πάνελ ανακυκλώνονται μέσω μιας διαδικασίας που περιλαμβάνει: