Ιωάννα Παπαδοπούλου (ΔΑΑ): Τα ρεκόρ του Ελευθέριος Βενιζέλος και οι νέες επενδύσεις

Για την πορεία της επιβατικής κίνησης, τις στρατηγικές προτεραιότητες και τα επενδυτικά σχέδια του αεροδρομίου μιλά, σε συνέντευξή της στο newsit.gr, η Διευθύντρια Επικοινωνίας και Μάρκετινγκ του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ) «Ελευθέριος Βενιζέλος», Ιωάννα Παπαδοπούλου.

Η άρση των έκτακτων περιορισμών που είχαν επιβληθεί λόγω της πανδημίας Covid-19 έως την άνοιξη του 2023 συνοδεύτηκε από «υψηλές πτήσεις» για το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Κυρίαρχοι σταθμοί τα τελευταία χρόνια είναι η είσοδός του στο χρηματιστήριο τον Φεβρουάριο του 2024, καθώς και το εκτεταμένο σχέδιο επέκτασης του αεροδρομίου με στόχο έως το 2032 να είναι σε θέση να υποδέχεται 40 εκατομμύρια επιβάτες.

Με υπόβαθρο όλες αυτές τις εξελίξεις, η κ. Παπαδοπούλου σημειώνει πως «οι αριθμοί είναι πολύ καλοί», επισημαίνοντας ότι στο οκτάμηνο «η αύξηση της επιβατικής κίνησης σε σχέση με το 2024 είναι +6,8%, ενώ ο αριθμός των πτήσεων ενισχύθηκε κατά 5,9%».

Όπως προσθέτει, το 2024 ήταν η καλύτερη χρονιά για το αεροδρόμιο, με «αύξηση της επιβατικής κίνησης 13% σε σχέση με το ’23 και 25% σε σχέση με το ’19». «Τα άλλα μητροπολιτικά αεροδρόμια της Ευρώπης μόλις το ’24 έφτασαν στα επίπεδα πριν από την πανδημία», γεγονός που αναδεικνύει, όπως λέει, την ελκυστικότητα της Αθήνας ως προορισμού.

Βασικός λόγος για την αύξηση της επιβατικής κίνησης είναι το γεγονός ότι μετά την πανδημία το ταξιδεύειν αποτέλεσε προτεραιότητα, ιδιαίτερα «για τους νεότερους, οι οποίοι ανέκτησαν την ελευθερία κινήσεων, δίνοντας έμφαση στην άντληση εμπειριών».

Από ποιες χώρες προέρχεται ο μεγαλύτερος όγκος της κίνησης από και προς την Αθήνα; Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο Βασίλειο ανήκουν στις κορυφαίες αγορές, ενώ υψηλές επιδόσεις καταγράφουν η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Κύπρος και το Ισραήλ, σύμφωνα με την Ιωάννα Παπαδοπούλου. Πέρα από την επιβατική κίνηση, η διασυνδεσιμότητα του «Ελευθέριος Βενιζέλος» ενισχύθηκε κατά 33% στο επτάμηνο του 2025 σε σύγκριση με το 2019, σύμφωνα με την πλέον πρόσφατη ετήσια έκθεση του ACI Europe (Airports Council International – Europe / Συμβούλιο Αεροδρομίων Ευρώπης).

Η βελτίωση της διασυνδεσιμότητας συνεπάγεται αύξηση του ΑΕΠ και των θέσεων εργασίας, με τη διοίκηση του ΔΑΑ να επενδύει συστηματικά και στην προσέλκυση νέων αγορών από και προς την Αθήνα. Η στρατηγική συνεργασία μεταξύ της Aegean και της ινδικής αεροπορικής IndiGo, που ανακοινώθηκε πρόσφατα, είναι ενδεικτική αυτής της κατεύθυνσης. Η συμφωνία των δύο αεροπορικών επιτρέπει σε όσους ταξιδεύουν μέσω Aegean στην Ινδία, μετά την άφιξή τους στη χώρα της ΝΑ Ασίας, να συνεχίζουν το ταξίδι τους μέσω της IndiGo.

Την ίδια στιγμή, το σύνολο της δραστηριότητας του αεροδρομίου συμβάλλει σημαντικά στην ενίσχυση των ρυθμών ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, αντιπροσωπεύοντας το 1,5% του ΑΕΠ και το 1% του συνόλου της απασχόλησης, όπως προκύπτει από την τελευταία έκθεση του ΙΟΒΕ για το 2023.

Από τις αρχές της φετινής χρονιάς, στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος βρίσκεται σε εξέλιξη ένα πρόγραμμα επέκτασης ύψους 1,3 δισ. ευρώ, με στόχο έως το 2032 ο αερολιμένας να είναι σε θέση να υποδέχεται 40 εκατ. επιβάτες.

Ήδη, όπως αναφέρει, έχουν ξεκινήσει τα έργα στη βορειοδυτική περιοχή στάθμευσης αεροσκαφών και το πολυώροφο πάρκινγκ, που θα ολοκληρωθούν έως το 2027. Ο ΔΑΑ επενδύει και στον εκμηδενισμό του ανθρακικού αποτυπώματός του, ολοκληρώνοντας την τρίτη, κατά σειρά, επένδυσή του για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών ισχύος 35,5 MW, με χρήση μπαταριών αποθήκευσης ενέργειας, εντός των διοικητικών του ορίων.

Τον Απρίλιο του 2023 η διοίκηση του αεροδρομίου εγκαινίασε το δεύτερο φωτοβολταϊκό του πάρκο ισχύος 16 MW. Συνδυαστικά με το πρώτο φωτοβολταϊκό των 8 MW που λειτουργεί από το 2011 και το φωτοβολταϊκό των 16 MW αυτοπαραγωγής, παράγεται πράσινη ηλεκτρική ενέργεια ίση με τα δύο τρίτα περίπου των αναγκών του αεροδρομίου της Αθήνας σε ηλεκτρική ενέργεια. Με το τρίτο φωτοβολταϊκό πάρκο θα καλυφθεί το 100% των ημερήσιων αναγκών.