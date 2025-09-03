Μαντώ Πατσαούρα (Kariera Group): Οι εργαζόμενοι επιλέγουν εργοδότη

Σε κρίσιμο σταυροδρόμι βρίσκεται η ελληνική αγορά εργασίας. Από τη μία πλευρά, η προσφορά εργασίας είναι ίσως η μεγαλύτερη από ποτέ, με χιλιάδες νέες θέσεις να δημοσιεύονται κάθε μήνα. Από την άλλη, οι επιχειρήσεις δυσκολεύονται να βρουν τα κατάλληλα ταλέντα.

Πρόκειται για μια αντίφαση που αντιμετωπίζουν εργοδότες και εργαζόμενοι και αναδεικνύει τις βαθιές αλλαγές στην αγορά εργασίας.

Για τις τάσεις που διαμορφώνονται μιλάει στο newsit.gr η Μαντώ Πατσαούρα, διευθύνουσα σύμβουλος του Kariera Group, η οποία σημειώνει χαρακτηριστικά ότι «πλέον οι υποψήφιοι επιλέγουν περισσότερο από ό,τι οι εργοδότες».

Ρεκόρ νέων θέσεων εργασίας

«Στην αγορά εργασίας σήμερα παρατηρείται αυξημένη κινητικότητα. Για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια υπάρχει τόσο μεγάλη προσφορά, με περισσότερες από 6.000 νέες θέσεις να δημοσιεύονται κάθε μήνα στο kariera.gr. Πρόκειται για αύξηση που αγγίζει το 20% από χρόνο σε χρόνο», σημειώνει.

«Κλειδί» οι δεξιότητες

Γιατί όμως η προσφορά παραμένει ανακόλουθη της ζήτησης; «Ένας βασικός λόγος σχετίζεται με την αναντιστοιχία δεξιοτήτων. Τι ζητάει ο εργοδότης και τι υπάρχει διαθέσιμο. Οι εργοδότες ζητούν έναν συνδυασμό τεχνικών και ήπιων δεξιοτήτων, αλλά δηλώνουν ότι δεν τις βρίσκουν σε επάρκεια. Ταυτόχρονα, ο χώρος της αγοράς εργασίας έχει γίνει πολύ πιο ανταγωνιστικός, καθιστώντας πιο δύσκολο το εγχείρημα της εύρεσης του κατάλληλου υποψηφίου», εξηγεί η κ. Πατσαούρα.

Οι κλάδοι με τις μεγαλύτερες ελλείψεις

Ο τουρισμός είναι ένας από τους τομείς όπου η έλλειψη εργαζομένων είναι έντονη, με πολλές χιλιάδες κενές θέσεις. Εκτός από τη φιλοξενία, οι κατασκευές, η υγεία και η πληροφορική ανήκουν στους κλάδους με τη μεγαλύτερη ζήτηση.

1 στους 2 εργαζομένους αναζητά νέα εργασία

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησε το kariera.gr με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1 στους 2 εργαζομένους αναζητά ενεργά εργασία. Αυτό, όπως εξηγεί η κυρία Πατσαούρα, είναι αποτέλεσμα του γεγονότος «ότι υπάρχουν πολλές περισσότερες ανοικτές θέσεις και ευκαιρίες καριέρας, αλλά και εναλλακτικά μονοπάτια για τους υποψηφίους». Συνδέεται επίσης με το ότι οι εργαζόμενοι είναι πολύ πιο επιλεκτικοί, έχοντας στη διάθεσή τους πληθώρα επιλογών.

Το προφίλ των νεοεισερχόμενων

Σκιαγραφώντας το προφίλ των νεοεισερχομένων στην αγορά, η κ. Πατσαούρα σημειώνει πως δίνουν μεγαλύτερη σημασία στην ισορροπία μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής, στην ευελιξία, στην αυτονομία και στη συνεχή ανάπτυξη. «Επιδιώκουν η εργασία να έχει σκοπό και ουσία, ενώ προσδοκούν αναγνώριση και μια ανοιχτή σχέση επικοινωνίας με τον εργοδότη».

Το Kariera Group

Η επωνυμία kariera.gr βρίσκεται στην αγορά από το 1997, με συνιδρυτές, τότε, τους Θεόφιλο Βασιλειάδη και Φάνη Ρήγα. Το 2007 η εταιρεία εξαγοράστηκε από την αμερικανική CareerBuilder, της οποίας πλειοψηφικό ποσοστό απέκτησε το καλοκαίρι του 2017 ο επενδυτικός όμιλος Apollo. Τότε, υπό το πρίσμα των νέων δεδομένων, ο κ. Βασιλειάδης σε συνεργασία με το επενδυτικό κεφάλαιο του Δ. Δασκαλόπουλου Deca, επιδίωξε να εξαγοράσει τις δραστηριότητες της CareerBuilder εκτός ΗΠΑ.

To εγχείρημα όμως, δεν υλοποιήθηκε διότι το αμερικανικό fund αποφάσισε να μην διαθέσει τα εκτός ΗΠΑ assets. Τελικά, το 2020 το kariera.gr επέστρεψε στο επιχειρηματικό σχήμα του Θεόφιλου Βασιλειάδη (έναν εκ των συνιδρυτών του) και των αδελφών Παντελιάδη. Ένα χρόνο μετά, το στον έλεγχό τους περιήλθε η εταιρεία Human Factor που δημιουργεί λογισμικό διαχείρισης προσωπικού, ενώ τον Νοέμβριο του 2022 απέκτησαν τη Workathlon (αναζήτηση προσωπικού στον τουριστικό κλάδο).

Το 2023 συστάθηκε το Kariera Group, που προέκυψε από την εξαγορά των εταιρειών της CareerBuilder L.L.C. στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, τη Γερμανία, το Βιετνάμ, τη Σιγκαπούρη και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα από την Kariera A.E.