Μιχάλης Κασιμιώτης (HPE): O ελληνικός υπερυπολογιστής και το στοίχημα του ψηφιακού εκσυγχρονισμού

Σημαντική πρόοδο στον ψηφιακό εκσυγχρονισμό έχουν πραγματοποιήσει τα τελευταία χρόνια ο ιδιωτικός και ο δημόσιος τομέας, με τομές όπως το ελληνικό «εργοστάσιο» Τεχνητής Νοημοσύνης «Pharos» και τον υπερυπολογιστή «Δαίδαλος», του οποίου την υλοποίηση έχει αναλάβει η Hewlett Packard Enterprise (HPE).

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας υποδομών Πληροφορικής σε Ελλάδα και Κύπρο, Μιχάλης Κασιμιώτης, μιλά στο newsit.gr για το φιλόδοξο εγχείρημα του Pharos, για το στοίχημα του ψηφιακού εκσυγχρονισμού και τις προκλήσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Τεχνολογικός εκσυγχρονισμός

«Πράγματι», σημειώνει, «έχει πραγματοποιηθεί σημαντική πρόοδος στον ψηφιακό εκσυγχρονισμό κράτους και επιχειρήσεων, όπως προκύπτει από τον μεγάλο αριθμό ψηφιακών υπηρεσιών που ξεπερνούν τις 2.200 και είναι διαθέσιμες μέσω της πλατφόρμας gov.gr».

Κι ενώ σε επίπεδο κράτους υπήρξε άλμα ως προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό, οι επιχειρήσεις καταγράφουν διαφορετικές ταχύτητες. «Για παράδειγμα, το τραπεζικό σύστημα ωθήθηκε -λόγω του ανταγωνισμού και της δημιουργίας μεγάλου αριθμού εταιρειών fintech- στην ταχύτερη υιοθέτηση του ψηφιακού μετασχηματισμού», εξηγεί.

Εξαγορές

Σχετικά με την πορεία άνω των 40 ετών της Hewlett Packard Enterprise στην Ελλάδα, ο κ. Κασιμιώτης σημειώνει ότι η εταιρεία έχει μετασχηματιστεί πλήρως, ιδίως μετά τον διαχωρισμό της σε δύο οντότητες πριν από περίπου δέκα χρόνια.

Η HPE, όπως τονίζει, ανέπτυξε στρατηγική που βασίζεται στην παραγωγή τεχνολογίας «από το edge (σ.σ. εκεί όπου παράγονται τα δεδομένα) μέχρι το cloud», μεταβαίνοντας από μοντέλο προμηθευτή προϊόντων σε πάροχο λύσεων. Προς αυτή την κατεύθυνση, η HPE προχώρησε σε στοχευμένες εξαγορές που ευθυγραμμίζονται με τη νέα στρατηγική, όπως εκείνη της πρωτοπόρου στο high-performance computing εταιρείας Cray, η οποία ενίσχυσε την ικανότητά της στην ανάπτυξη λύσεων για δεδομένα και AI.

Αντίστοιχα, η εξαγορά της Aruba αποτέλεσε τον θεμέλιο λίθο του σύγχρονου networking, ενώ η πρόσφατη εξαγορά της Juniper -γνωστής για την αξιοποίηση AI στα δίκτυα- συμπληρώνει, όπως υπογραμμίζει, τον τεχνολογικό μετασχηματισμό της εταιρείας.

Δαίδαλος

Για τον υπερυπολογιστή «Δαίδαλο», ο οποίος θα αποτελέσει τη βάση για το ελληνικό «εργοστάσιο» τεχνητής νοημοσύνης «Pharos», ο κ. Κασιμιώτης αναφέρει ότι θα είναι 120 φορές ισχυρότερος από τον supercomputer «Άρης» της ΕΔΥΤΕ, διαθέτοντας ισχύ 89 petaflops. Θα ανοίξει τον δρόμο για προσομοιώσεις μεγάλης κλίμακας και προηγμένη έρευνα.

Ο «Pharos» θα λειτουργήσει με τη συμμετοχή του Δημοκρίτου, του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά», του Πολυτεχνείου και άλλων φορέων, ενώ στόχος είναι να δοθεί πρόσβαση και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ώστε να αποκτήσουν εργαλεία που διαφορετικά δεν θα είχαν τη δυνατότητα να αναπτύξουν.

Κάθε είδους τεχνολογική καινοτομία έχει ως παρονομαστή την ύπαρξη ταλέντων, με το εθνικό στοίχημα να είναι η προσέλκυση και διακράτηση των ταλαντούχων εργαζομένων. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία έχει δημιουργήσει στην Ελλάδα το Κέντρο Αριστείας στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης, το οποίο απαρτίζεται από τουλάχιστον 30 Έλληνες επιστήμονες που αναπτύσσουν τεχνολογίες AI για παγκόσμιες εφαρμογές.