Στέλιος Μπολλάνος (Planetek): Διαστημική τεχνολογία made in Greece

Συνεχώς διευρυνόμενο είναι το οικοσύστημα των ελληνικών εταιρειών διαστημικής τεχνολογίας στην Ελλάδα. Η Planetek Hellas αποτελεί έναν από τους πρωταγωνιστές του «new space», όπως έχει καθιερωθεί να αποκαλείται η δραστηριότητα, ως επί το πλείστον ιδιωτικών εταιρειών, με αντικείμενο την ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών και λύσεων που βασίζονται στη διαστημική τεχνολογία.

Όπως εξηγεί στο newsit.gr ο συνιδρυτής και CEO της Planetek Hellas, Στέλιος Μπολλάνος, λόγω και της ισχυροποίησης της ελληνικής διαστημικής πολιτικής με αιχμή το εθνικό πρόγραμμα μικροδορυφόρων, το αποτύπωμα της Ελλάδας στον χάρτη της New Space τεχνολογίας είναι πια διακριτό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως υπογραμμίζει, η Planetek Hellas συμπληρώνει φέτος 20 χρόνια συνεχούς παρουσίας στον χώρο των διαστημικών εφαρμογών. Ξεκινώντας από έργα δορυφορικής παρατήρησης Γης, η εταιρεία εξελίχθηκε σταδιακά από την παραγωγή χαρτογραφικών δεδομένων και λογισμικού, στον σχεδιασμό και την υλοποίηση ολοκληρωμένων διαστημικών αποστολών. «Κλείνουμε έναν κύκλο που ξεκίνησε από απλούς χάρτες και φτάνει σήμερα στην παροχή συνολικών διαστημικών λύσεων», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Ορόσημο αποτελεί η επικείμενη εκτόξευση του πρώτου ελληνικού κυβοδορυφόρου (CubeSat) της Planetek Hellas με τον πύραυλο Falcon 9 της SpaceX του Elon Musk. Ο κ. Μπολλάνος αναφέρει ότι ο δορυφόρος, μεγέθους περίπου 6 λίτρων, θα δοκιμάσει καινοτόμες τεχνολογίες, όπως ένα τερματικό οπτικής επικοινωνίας μέσω laser. Αυτή η τεχνολογία, που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την Tesat (θυγατρική της Airbus), προσφέρει ασφαλή συνδεσιμότητα και είναι εξαιρετικά δύσκολο να υποστεί παρεμβολές.

Έχει προηγηθεί η έναρξη λειτουργίας του νέου Κέντρου Ελέγχου και Καθοδήγησης Δορυφόρων, μια υποδομή που επιτρέπει στην Planetek Hellas όχι μόνο να διαχειρίζεται τη δική της αποστολή, αλλά και να προσφέρει υπηρεσίες διαχείρισης δορυφορικών συστημάτων σε τρίτους. Όπως υπογραμμίζει, πρόκειται για κρίσιμο βήμα ενίσχυσης της εθνικής τεχνογνωσίας στον τομέα του διαστήματος, με την εταιρεία να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Εθνικού Δορυφορικού Διαστημικού Προγράμματος της Ελλάδας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σταθμός στην πορεία της Planetek είναι η επιχειρηματική συνένωση με την D-Orbit, μία από τις κορυφαίες εταιρείες του «New Space» παγκοσμίως. Αυτή η συνεργασία, που ενισχύθηκε από την επένδυση του ελληνικού ταμείου Φαιστός 5G Ventures, επιτρέπει πλέον στην εταιρεία να αποτελεί μέρος ενός ευρωπαϊκού ομίλου με περισσότερους από 600 εργαζόμενους και δραστηριότητα από τις ΗΠΑ μέχρι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Ποια είναι όμως η επίδραση του… διαστήματος στην καθημερινότητα; Όπως τονίζει ο κ. Μπολλάνος, η διαστημική τεχνολογία είναι πανταχού παρούσα στην καθημερινή ζωή: από το GPS και τη μετεωρολογία μέχρι την Πολιτική Προστασία, οι δορυφορικές εφαρμογές σώζουν ζωές.

Η Planetek Hellas συμμετέχει ενεργά στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας, παρέχοντας χάρτες φυσικών καταστροφών μέσα σε μόλις δύο ώρες, ενώ υλοποιεί τόσο το σύστημα πρωταρχικής επεξεργασίας των οπτικών δεδομένων (PDGS), όσο και τον κυβερνητικό κόμβο του Εθνικού Διαστημικού Προγράμματος Παρατήρησης Γης της Ελλάδας.

Με κύκλο εργασιών που διπλασιάζεται τα τελευταία χρόνια και στόχο τα 10 εκατ. ευρώ το 2026, η Planetek Hellas, όπως σημειώνει, φιλοδοξεί να συνεχίσει τη διεθνή της ανάπτυξη.

«Είμαστε οργανισμοί έντασης γνώσης», σημειώνει, τονίζοντας ότι το ελληνικό οικοσύστημα, παρά τα αργά του βήματα αρχικά, πλέον στέκεται με αξιώσεις στη διεθνή σκηνή, μετατρέποντας την Ελλάδα σε υπολογίσιμο παίκτη της διαστημικής βιομηχανίας.