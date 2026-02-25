Το επικρατέστερο σενάριο για την αύξηση του κατώτατου μισθού – Πως θα επηρεαστεί το Δημόσιο

Από την 1η Απριλίου 2026 ο κατώτατος μισθός για τους εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης αυξάνεται για να φτάσει σταδιακά τα 950 ευρώ, όπου έχει θέσει τον πήχη η κυβέρνηση για το 2027.

Η αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού που έρχεται να ενισχύσει τα εισοδήματα των εργαζομένων εν μέσω συνθηκών αυξημένου κόστους ζωής, θα αποφασιστεί στο Υπουργικό Συμβούλιο στα τέλη του Μαρτίου, όπως είπε κατά τη χθεσινή (24.2.2026) συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Υπενθυμίζεται ότι από την 1η Απριλίου του 2025 ο κατώτατος μισθός έχει οριστεί σε 880 ευρώ για τους μισθωτούς πλήρους απασχόλησης και για τους εργατοτεχνίτες το κατώτατο ημερομίσθιο έχει οριστεί σε 39,30 ευρώ. Είχε αναπροσαρμοστεί τότε από τα 830 ευρώ και 37,07 ευρώ αντίστοιχα, που ήταν ένα χρόνο πριν.

Με βάση συγκλίνουσες εκτιμήσεις και ενόψει της κατάθεσης των προτάσεων των κοινωνικών εταίρων και ινστιτούτων στην Νίκη Κεραμέως, μια αύξηση γύρω στο 4-5% θεωρείται πιθανή, καθώς οι προτάσεις των κοινωνικών φορέων κινούνται σε ένα εύρος από 3,5% έως 5%, με το επικρατέστερο σενάριο να ανεβάζει τον πήχη για τον κατώτατο μισθό στα 940 ευρώ.

Ο νέος κατώτατος μισθός θα ισχύσει από την 1η Απριλίου 2026, με βάση απόφαση της κυβέρνησης, μετά από διαβούλευσή της με επιστημονικούς φορείς και τους κοινωνικούς εταίρους (ΓΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ, ΣΒΕ και ΣΕΒ). Σύμφωνα με τις προτάσεις που έχουν γίνει γνωστές:

Το ΙΟΒΕ εισηγείται αύξηση 2,5%-3,5%, βασισμένη στον πληθωρισμό και στην αναμενόμενη άνοδο της παραγωγικότητας, υπογραμμίζοντας ότι ο κατώτατος μισθός δεν μπορεί να αποτελέσει το βασικό εργαλείο γενικευμένης αύξησης των μισθών.

Η Τράπεζα της Ελλάδος προτείνει αύξηση έως 4%. Το ΚΕΠΕ τοποθετεί το εύρος λίγο ψηλότερα, μεταξύ 3,5% και 5%. Αντίστοιχα, το ΙΝΣΕΤΕ, το οποίο εκφράζει τις απόψεις των επιχειρηματιών του τουρισμού, προτείνει αύξηση 4%, με τον κατώτατο να προσεγγίζει τα 915 ευρώ,.

Η ΕΣΕΕ αποδέχεται αύξηση μέχρι του ποσοστού που αντιστοιχεί σε παραγωγικότητα της εργασίας και πληθωρισμό, πέριξ του 4%, και καταθέτει γραπτώς την πρότασή της για επαναγορά της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

Ο ΣΒΕ κάνει λόγο για λελογισμένη αύξηση υπό την προϋπόθεση να μην επιβαρυνθεί το κόστος αλλά και χωρίς να επιδεινώνονται τα ποσοστά πληθωρισμού και ανεργίας, και ζητά φοροελαφρύνσεις, μείωση των εισφορών και επιδότηση της ενέργειας.

Σημειώνεται ότι η αύξηση του κατώτατου μισθού θα παρασύρει τα επιδόματα ανεργίας τα οποία καταβάλλει η ΔΥΠΑ. Επίσης, η ποσοτική αύξηση η οποία θα δοθεί στον κατώτατο μισθό, θα καταβληθεί οριζόντια σε όλους τους υπαλλήλους του Δημοσίου από 1ης Απριλίου 2026, δηλαδή στους διοικητικούς, τους ενστόλους, τους δικαστικούς, τους υγειονομικούς κλπ.