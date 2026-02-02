Το πετρέλαιο υποχωρεί καθώς ο Τραμπ επιδιώκει συμφωνία με το Ιράν

Οι τιμές του πετρελαίου βρέθηκαν σε πτώση στις ασιατικές αγορές, με απώλειες πάνω από 4% κατά τις πρώτες συναλλαγές, μετά τη βούληση που εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ να εξευρεθεί συμφωνία με το Ιράν, το οποίο είχε απειλήσει επανειλημμένα πως θα διέτασσε στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Η τιμή του βαρελιού της βορειοαμερικανικής ποικιλίας WTI υποχωρούσε κατά 3,4% στα 62,99 δολάρια το βαρέλι λίγο πριν από τις 04:00 ώρα Ελλάδας, ενώ αυτή του πετρελαίου Brent Βόρειας Θάλασσας υποχωρούσε κατά 3,2% στα 67,09 δολάρια, μετά τις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ.

Λίγο μετά τις 7.30 ώρα Ελλάδας το Brent υποχώρησε και κάτω από τα 66 δολάρια το βαρέλι από τα υψηλά πολλών μηνών, καθώς οι traders παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν που θα μπορούσαν να μειώσουν τα ασφάλιστρα κινδύνου. Ο Πρόεδρος Τραμπ δήλωσε το Σάββατο ότι το Ιράν μιλά σοβαρά με τις ΗΠΑ, λίγο αφότου το Ιράν έδειξε ότι οι προσπάθειες για συνομιλίες προχωρούν. Αυτό σηματοδότησε μια μετατόπιση από την αυξημένη ένταση του περασμένου μήνα, όταν ο Τραμπ απείλησε επανειλημμένα με στρατιωτική δράση για την καταστολή των διαδηλώσεων σε εθνικό επίπεδο από το Ιράν, ενώ η Τεχεράνη προειδοποίησε για αντίποινα. Αυτές οι εξελίξεις οδήγησαν στην απότομη αύξηση των τιμών του πετρελαίου τον Ιανουάριο λόγω φόβων για διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα στην περιοχή.

Εν τω μεταξύ, ο ΟΠΕΚ+ επιβεβαίωσε την Κυριακή την προηγούμενη απόφασή του να διατηρήσει αμετάβλητη την παραγωγή τον Μάρτιο.