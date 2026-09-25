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Μακρο-οικονομία

Χρηματοδότηση 4,5 εκατ. ευρώ στο Χαροκόπειο για ερευνητικό κέντρο

Η Μαρία Ζαχαράκη τόνισε ότι οι διαθέσιμοι πόροι αξιοποιούνται μέσα από τη δημιουργία υποδομών
Eurokinissi
Eurokinissi
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Μετά από απόφαση του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, εγκρίθηκε η χρηματοδότηση ύψους 4,5 εκατ. ευρώ προς το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.

Η χρηματοδότηση προς το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο θα κατευθυνθεί για την ανέγερση κτηρίου που θα στεγάσει ερευνητικό κέντρο για την παιδική παχυσαρκία.

Η υπουργός, Σοφία Ζαχαράκη, δήλωσε την Παρασκευή (25.9.2026) ότι το κέντρο «θα αποτελέσει μια μόνιμη, διεπιστημονική και ερευνητική υποδομή για τη δημόσια υγεία, την πρόληψη, την εκπαίδευση και την κλινική πράξη για την αντιμετώπιση της παιδικής και εφηβικής παχυσαρκίας», αξιοποιώντας τη «μακρόχρονη τεχνογνωσία» του Χαροκόπειου στον τομέα της διαχείρισης βάρους, στην κλινική πρόληψη και αντιμετώπιση των επιπλοκών της παχυσαρκίας και δημιουργώντας «μια εθνική υποδομή που μπορεί να υποστηρίξει με συστηματικό και μακροχρόνιο τρόπο τις δράσεις της Πολιτείας».

Ανάμεσα σε άλλα, η υπουργός τόνισε πως οι διαθέσιμοι πόροι αξιοποιούνται μέσα από τη δημιουργία υποδομών, που θα αποτελέσουν επένδυση με διάρκεια για τα δημόσια πανεπιστήμια.

«Η καθημερινή λειτουργία ενός σύγχρονου δημόσιου πανεπιστημίου χρειάζεται τις κατάλληλες υποδομές. Χρειάζεται χώρους λειτουργικούς και ασφαλείς, που επιτρέπουν στους ανθρώπους του να εργάζονται καλύτερα και στο Ίδρυμα να εξυπηρετεί αποτελεσματικότερα τους φοιτητές και την ακαδημαϊκή του κοινότητα» είπε.

Όπως αναφέρει το υπουργείο, με την ανέγερση του ερευνητικού κέντρου δημιουργούνται οι προϋποθέσεις ώστε οι νέες εγκαταστάσεις να ανταποκρίνονται στις πραγματικές λειτουργικές ανάγκες του πανεπιστημίου αποτελώντας μόνιμη επένδυση για το ίδρυμα, με τη συγκέντρωση ερευνητικών ομάδων και διάθεση εξοπλισμού αιχμής, την ανάπτυξη διεπιστημονικών συνεργασιών, την υλοποίηση μακροχρόνιων ερευνητικών προγραμμάτων και την εκπαίδευση νέων επιστημόνων.

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Μακρο-οικονομία
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