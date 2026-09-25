Ιράν: «Καμία παραχώρηση» για το πυρηνικό πρόγραμμα – Οι όροι για να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ

Το Ιράν ξεκαθαρίζει ότι δεν σκοπεύει να κάνει πίσω στο πυρηνικό του πρόγραμμα, ακόμη και στην περίπτωση που οι ΗΠΑ αποδεχθούν την πρόταση της Τεχεράνης για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ. Το μήνυμα έστειλε στο Reuters ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, το Ιράν δεν προτίθεται να δείξει ευελιξία στο πυρηνικό ζήτημα, ενώ τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά μέχρι οι ΗΠΑ να ικανοποιήσουν όλους τους όρους που έχει θέσει η Τεχεράνη.

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Η ιρανική πρόταση προβλέπει ότι τα Στενά του Ορμούζ θα μπορούσαν να ανοίξουν ξανά μέσα σε διάστημα περίπου μίας εβδομάδας, εφόσον προηγηθούν συγκεκριμένες κινήσεις από την αμερικανική πλευρά.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, έχει δηλώσει ότι η Τεχεράνη ζητά να σταματήσουν οι εχθροπραξίες σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Παράλληλα, ζητά από τις ΗΠΑ να άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών, να χαλαρώσουν τις κυρώσεις στις εξαγωγές πετρελαίου και να αποδεσμεύσουν παγωμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία.

Η πρόταση βρίσκεται στο τραπέζι σε μια περίοδο ιδιαίτερα μεγάλης έντασης στη Μέση Ανατολή, με τα Στενά του Ορμούζ να αποτελούν ένα από τα βασικά σημεία της αντιπαράθεσης ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη.

Παρά το άνοιγμα για διαπραγματεύσεις, η ιρανική πλευρά επιχειρεί να διαχωρίσει το ζήτημα των Στενών από εκείνο του πυρηνικού της προγράμματος, στέλνοντας το μήνυμα ότι μια συμφωνία για το στρατηγικό θαλάσσιο πέρασμα δεν σημαίνει αυτόματα και υποχώρηση στο πυρηνικό ζήτημα.