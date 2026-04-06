Wall Street: Τέλος του πολέμου «βλέπουν» οι επενδυτές, 4η ανοδική συνεδρίαση για τον S&P 500

Σε θετικό έδαφος κινήθηκε η Wall Street στην πρώτη συνεδρίαση μετά την τριήμερη αργία του Πάσχα των καθολικών. Το ενδιαφέρον των επενδυτών παραμένει επικεντρωμένο στις εξελίξεις για τον τερματισμό του πολέμου των ΗΠΑ με το Ιράν, παρά τα απανωτά τελεσίγραφα του Ντόναλντ Τραμπ προς την Τεχεράνη.

Στον ηλεκτρονικό πίνακα της Wall Street και με φόντο τη σύγκρουση απέναντι στο Ιράν, ο Dow Jones «έκλεισε» με άνοδο 0,36% στις 46.669 μονάδες, ο S&P 500 ανέβηκε 0,44% στις 6.611 μονάδες και ο Nasdaq ενισχύθηκε κατά 0,54% φτάνοντας τις 21.996 μονάδες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην αγορά ομολόγων, η απόδοση του 10ετούς υποχώρησε στο 4,33% και του διετούς στο 3,85%.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, στις νέες δηλώσεις που έκανε ενόψει της λήξης – το βράδυ της Μεγάλης Τρίτης (07.04.2026) ώρα Ελλάδας – του τελεσιγράφου προς το Ιράν, επιβεβαίωσε την προθεσμία, προειδοποιώντας ότι το Ιράν «θα μπορούσε να εξαλειφθεί» μέσα σε μία νύχτα. Ωστόσο, υποστήριξε ότι οι συνομιλίες με την Τεχεράνη συνεχίζονται, παρά το γεγονός ότι νωρίτερα ιρανικά ΜΜΕ ανέφεραν ότι η χώρα έχει απορρίψει πιθανή κατάπαυση του πυρός.

Σύμφωνα με το Reuters, το σχέδιο που εστάλη στην Τεχεράνη, με διαμεσολαβητή το Πακιστάν, καλεί σε άμεση κατάπαυση του πυρός που θα δώσει τη θέση της σε συνομιλίες για μια ευρύτερη διευθέτηση, με χρονικό ορίζοντα 15 έως 20 ημερών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παρά τη σκληρή φρασεολογία του Αμερικανού Προέδρου, η αγορά παρέμεινε σε τροχιά ανάρρωσης ελπίζοντας σε γρήγορο τέλος του πολέμου, είτε με την επίτευξη συμφωνίας είτε μετά από ανελέητο αμερικανικό σφυροκόπημα και ιρανική ήττα. Θυμίζουμε, άλλωστε, ότι οι προσδοκίες αυτές είχαν οδηγήσει τους δείκτες να καταγράψουν κέρδη και την περασμένη εβδομάδα, μετά από έναν συνολικά δύσκολο μήνα.

«Αυτή είναι μια κρίσιμη περίοδος… Τους δίνουμε περιθώριο μέχρι αύριο, 8:00 μ.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής – και μετά από αυτό, δεν θα έχουν γέφυρες. Δεν θα έχουν εργοστάσια παραγωγής ενέργειας. Λίθινη εποχή», δήλωσε ο Πρόεδρος.

Περίπου το 20% των παγκόσμιων ροών πετρελαίου και φυσικού αερίου διέρχεται από τα Στενά, όμως το ουσιαστικό κλείσιμό τους από την Τεχεράνη από την έναρξη της σύγκρουσης στα τέλη Φεβρουαρίου έχει οδηγήσει στη μεγαλύτερη διαταραχή στην προσφορά πετρελαίου στην Ιστορία, προκαλώντας τεράστιο άλμα στις τιμές του πετρελαίου παγκοσμίως.