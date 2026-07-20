ΣΤΑΣΥ: Αναβαθμίζεται ο σταθμός Καλλιθέα στη Γραμμή 1 του Μετρό – Έργα συνολικού ύψους 7,2 εκατ. ευρώ για 24 σταθμούς

Ξεκινά η αναβάθμιση για τη βελτίωση της προσβασιμότητας στον σταθμό Καλλιθέα της Γραμμής 1 (ΗΣΑΠ), ενός σημαντικού έργου, όπως ανακοίνωσε σήμερα (20.7.2026) η ΣΤΑΣΥ.

Η παρέμβαση στον σταθμό Καλλιθέα αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδιασμού της ΣΤΑΣΥ για την αναβάθμιση της προσβασιμότητας στη Γραμμή 1 του Μετρό Κηφισιά – Πειραιάς. Στο πλαίσιο του Εθνικού Κοινωνικού Κλιματικού Σχεδίου, προβλέπονται αντίστοιχες παρεμβάσεις και στους υπόλοιπους 23 σταθμούς της Γραμμής, προϋπολογισμού 7,2 εκατ. ευρώ. Η συνολική διάρκεια υλοποίησης του έργου έχει οριστεί σε 12 μήνες

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με τον τρόπο αυτό, επιβεβαιώνεται η δέσμευση της ΣΤΑΣΥ για τη δημιουργία ενός σύγχρονου, ασφαλούς και πλήρως προσβάσιμου δικτύου σταθερής τροχιάς για όλους. Το έργο αναλαμβάνει η εταιρεία «ΜΠΕΚΡΗΣ – ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.», με συμβατικό τίμημα 132.625 ευρώ (πλέον ΦΠΑ), ενώ είχε προηγηθεί η εκπόνηση εξειδικευμένης μελέτης, η οποία προσδιόρισε τις απαιτούμενες παρεμβάσεις για την αναβάθμιση του σταθμού.

Οι εργασίες περιλαμβάνουν ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα οικοδομικών επεμβάσεων και βελτιώσεων στη σήμανση, με βασικό στόχο την άρση των εμποδίων που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι επιβάτες και ιδιαίτερα τα άτομα με αναπηρία.

Συγκεκριμένα προβλέπονται: