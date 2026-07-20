Εξωδικαστικός και 72 δόσεις: 2 εργαλεία για τη ρύθμιση παλιών χρεών – Ποια λύση συμφέρει και τι πρέπει να ξέρετε

Νέα δυνατότητα έχουν πλέον οι οφειλέτες για να ρυθμίσουν τα χρέη τους προς την Εφορία, μέσω των 72 δόσεων, ενώ την ερχόμενη Δευτέρα 27 Ιουλίου ανοίγει και η πλατφόρμα του νέου Εξωδικαστικού Μηχανισμού.

Οι 72 δόσεις έχουν ήδη ενεργοποιηθεί και οι οφειλέτες από το Σάββατο (18.7.2026) -μέσω της ψηφιακής εφαρμογής της ΑΑΔΕ- μπορούν να ρυθμίσουν και να καταβάλλουν τμηματικά, παλιά ληξιπρόθεσμα χρέη. Περίπου 2.500 οφειλέτες έχουν ενταχθεί έως σήμερα στη νέα ρύθμιση των έως 72 δόσεων για τις οφειλές προς τον ΕΦΚΑ.

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Οι δύο ρυθμίσεις δεν απευθύνονται στους ίδιους οφειλέτες ούτε προσφέρουν τα ίδια οφέλη.

72 δόσεις

Η ρύθμιση των 72 δόσεων αφορά συγκεκριμένες οφειλές προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία που εντάσσονται σε ειδική ρύθμιση, οι οποίες μπορούν να εξοφληθούν σε έως και 72 μηνιαίες δόσεις, ανάλογα με τις προϋποθέσεις που προβλέπει κάθε φορά η σχετική νομοθεσία.

Η λύση αυτή είναι πιο στοχευμένη και συνήθως αφορά συγκεκριμένες κατηγορίες χρεών, όπως ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την Εφορία ή τον ΕΦΚΑ. Είναι μια απλή και γρήγορη διαδικασία ένταξης με σταθερό αριθμό μηνιαίων δόσεων και δυνατότητα αποφυγής μέτρων αναγκαστικής είσπραξης εφόσον τηρείται η ρύθμιση. Είναι κατάλληλη για οφειλέτες με περιορισμένο αριθμό χρεών προς το Δημόσιο.

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Τα 6 βασικά σημεία των 72 δόσεων

Ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης: 30 ευρώ Οι βεβαιωμένες οφειλές να έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως και τις 31.12.2023 Αν είχαν υπαχθεί σε ρύθμιση, αυτή να έχει απολεσθεί έως 20.4.2026 Να έχουν υποβληθεί όλες οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος της τελευταίας πενταετίας (έως και το φορολογικό έτος 2024) Να μην υπάρχουν άλλες αρρύθμιστες ληξιπρόθεσμες οφειλές μετά τη συμπλήρωση ενός μήνα από την υπαγωγή στη ρύθμιση Να μην υπάρχει αμετάκλητη καταδίκη για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία.

Πώς υποβάλλονται οι αιτήσεις

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ψηφιακά, έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2026, στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr) ακολουθώντας τη διαδρομή: Ο Λογαριασμός μου > Ρυθμίσεις Οφειλών > Αίτηση Ρύθμισης Οφειλών ν.5313/2026.

Η ρύθμιση τίθεται σε ισχύ με την καταβολή της 1ης δόσης, η οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσα σε 3 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Εξωδικαστικός Μηχανισμός

Ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός αφορά ευρύτερη ρύθμιση χρεών προς Δημόσιο, ΕΦΚΑ, τράπεζες και servicers. Απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που έχουν συνολικά χρέη και πληρούν κριτήρια επιλεξιμότητας, όπως οικονομική αδυναμία ή συγκεκριμένο ύψος οφειλών.

Οι οφειλέτες οι οποίοι μέσω του Εξωδικαστικού Μηχανισμού θα μπορούν να ρυθμίσουν χρέη από 5.000 ευρώ, με ορισμένους να κερδίζουν έως 420 δόσεις και «κούρεμα» χρεών.

Τα πλεονεκτήματα της ένταξης

Η υπαγωγή στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό, ακόμη και για το κατώτατο όριο των 5.000 ευρώ, συνοδεύεται από τα ίδια ισχυρά πλεονεκτήματα που ίσχυαν μέχρι τώρα για τους μεγαλύτερους οφειλέτες:

Αναστολή κατασχέσεων: με την οριστική υποβολή της αίτησης στην πλατφόρμα, «παγώνει» αυτόματα κάθε ενέργεια αναγκαστικής είσπραξης ή δέσμευσης από την ΑΑΔΕ ή τους ιδιώτες πιστωτές.

ή δέσμευσης από την ΑΑΔΕ ή τους ιδιώτες πιστωτές. Μεγάλος ορίζοντας αποπληρωμής: το χρέος μπορεί να σπάσει σε έως και 240 δόσεις (20 έτη) για οφειλές προς το Δημόσιο και έως 420 δόσεις (35 έτη) προς τις τράπεζες και τα funds .

και . «Κούρεμα» οφειλών: εφόσον το επιτρέπουν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια του οφειλέτη, ο αλγόριθμος μπορεί να προτείνει «κούρεμα» επί των προσαυξήσεων ή και του βασικού κεφαλαίου.

Οι κανόνες και οι «παγίδες»

Η διαδικασία διέπεται από σαφείς κανόνες που απαιτούν προσοχή προκειμένου η αίτηση ρύθμισης να είναι επιτυχής.