ΑΑΔΕ: Έλεγχοι – εξπρές για να μην παραγραφούν υποθέσεις – Στο μικροσκόπιο περιπτώσεις από το 2010 έως και το 2022

Αγώνα δρόμου ξεκινά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για να ολοκληρώσει ελέγχους σε φορολογικές υποθέσεις που κινδυνεύουν να παραγραφούν στο τέλος του έτους, καθώς μετά την 31η Δεκεμβρίου το Δημόσιο μπορεί να χάσει οριστικά το δικαίωμα να καταλογίσει φόρους και πρόστιμα.

Για αυτό και οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ μπαίνουν πλέον σε φάση επιτάχυνσης, με τα Ελεγκτικά Κέντρα και τις ΔΟΥ να έχουν προθεσμία έως τις 30 Σεπτεμβρίου για να καταρτίσουν τις λίστες με τις υποθέσεις που πρέπει να εξεταστούν κατά προτεραιότητα, πριν αρχίσει η τελική αντίστροφη μέτρηση για την παραγραφή τους στο τέλος του χρόνου.

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Δεν πρόκειται, πάντως, να ανοίξουν όλοι οι φάκελοι με τον ίδιο τρόπο. Από τις λίστες που θα σταλούν στη διοίκηση της ΑΑΔΕ θα επιλεγούν οι υποθέσεις με το μεγαλύτερο φορολογικό ενδιαφέρον και τον υψηλότερο κίνδυνο φοροδιαφυγής.

Στα κριτήρια που χρησιμοποιούνται περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προηγούμενες παραβάσεις, η συνέπεια στην υποβολή φορολογικών δηλώσεων, αλλά και η ύπαρξη ληξιπρόθεσμων χρεών. Με αυτόν τον τρόπο η Αρχή επιχειρεί να ρίξει το βάρος εκεί όπου υπάρχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να προκύψουν πρόσθετοι φόροι και πρόστιμα, αντί να αναλωθεί σε υποθέσεις χαμηλού δημοσιονομικού ενδιαφέροντος.

Στο επίκεντρο οι υποθέσεις του 2020

Το μεγαλύτερο βάρος πέφτει στις υποθέσεις του φορολογικού έτους 2020 για φόρο εισοδήματος και ΦΠΑ, για τις οποίες είχαν υποβληθεί εμπρόθεσμες δηλώσεις ή εκπρόθεσμες δηλώσεις έως το τέλος του 2024.

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Για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις ισχύει κατά κανόνα η πενταετής παραγραφή. Αυτό σημαίνει ότι εφόσον η ΑΑΔΕ δεν προλάβει να ολοκληρώσει τις απαιτούμενες διαδικασίες και να κοινοποιήσει εγκαίρως τις σχετικές πράξεις, από την 1η Ιανουαρίου 2027 το Δημόσιο χάνει το δικαίωμα καταλογισμού.

Στο «ραντάρ» βρίσκονται όμως και πολύ νεότερες υποθέσεις. Πρόκειται για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν ενταχθεί στην ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω myDATA και για τους οποίους ισχύει τριετής παραγραφή αντί της γενικής πενταετίας.

Έτσι, στο τέλος του 2026 μπορούν να παραγραφούν ακόμη και υποθέσεις του φορολογικού έτους 2022. Πρόκειται για μία από τις ιδιαιτερότητες του φετινού κύκλου, καθώς η ηλεκτρονική τιμολόγηση, που δίνει στην ΑΑΔΕ πολύ περισσότερα δεδομένα για τις συναλλαγές των επιχειρήσεων, συνοδεύεται και από μικρότερο χρονικό περιθώριο για τον φορολογικό έλεγχο.

Φάκελοι που φτάνουν έως το 2010

Στις λίστες δεν περιλαμβάνονται μόνο υποθέσεις της τελευταίας πενταετίας. Υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις παραμένουν ανοικτοί και πολύ παλαιότεροι φάκελοι.

Μεταξύ αυτών είναι υποθέσεις του 2018 όπου οι δηλώσεις υποβλήθηκαν εκπρόθεσμα, υποθέσεις του 2015 στις οποίες έχουν προκύψει συμπληρωματικά στοιχεία που μπορούν να στοιχειοθετήσουν φοροδιαφυγή, καθώς και περιπτώσεις ΦΠΑ του ίδιου έτους για τις οποίες εφαρμόζεται δεκαετής χρόνος παραγραφής.

Το χρονικό βάθος μπορεί να φτάσει ακόμη και στο 2010 στις περιπτώσεις όπου δεν είχε υποβληθεί δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Εκεί το δικαίωμα της φορολογικής διοίκησης για καταλογισμό μπορεί, υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, να φτάσει έως τη 15ετία.

Υπάρχουν επίσης περιπτώσεις στις οποίες η παραγραφή παρατείνεται, όπως όταν προκύπτουν νέα στοιχεία κοντά στη λήξη της πενταετίας, όταν ζητούνται πληροφορίες από φορολογικές αρχές του εξωτερικού ή όταν βρίσκεται σε εξέλιξη προσφυγή ή άλλη προβλεπόμενη διαδικασία.