Με έξυπνο μετρητή και υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη τα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι

Δημοσιεύτηκε χθες από το ΥΠΕΝ η υπουργική απόφαση με την οποία αναθεωρείται το ρυθμιστικό πλαίσιο που αφορά την αυτοκατανάλωση ενέργειας στη χώρα μας. Στόχος είναι η απλοποίηση των διαδικασιών, μεταξύ άλλων για την εγκατάσταση των μικροηλιακών συστημάτων που κοινώς αποκαλούνται «φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι».

Όπως αναφέρει σχετικά το υπουργείο, τα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι μπορούν να έχουν ισχύ έως 800 W.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για την εγκατάστασή τους προβλέπεται απλοποιημένη ηλεκτρονική διαδικασία ενημέρωσης μέσω Ειδικής Ψηφιακής Πύλης που υλοποιεί ο ΔΕΔΔΗΕ και αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία έως το τέλος του έτους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για τα συστήματα που εγκαθίστανται έως και την έναρξη της λειτουργίας της Ειδικής Ψηφιακής Πύλης, οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να ενημερώσουν τον ΔΕΔΔΗΕ εντός τριάντα ημερών από την ημερομηνία έναρξής της.

Στην πράξη, ως πρώτο βήμα ο ενδιαφερόμενος δηλώνει κατά την αγορά του προϊόντος την παροχή στην οποία πρόκειται να συνδεθεί, έπειτα μπαίνει στην Ψηφιακή Πύλη και συμπληρώνει τα απαραίτητα στοιχεία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από την πλευρά του, ο πωλητής του φωτοβολταϊκού υποχρεούται να ενημερώσει τον ΔΕΔΔΗΕ και με τη σειρά του ο ΔΕΔΔΗΕ ενημερώνει τον προμηθευτή ηλεκτρικού ρεύματος. Επίσης, ο διαχειριστής προβαίνει στην εγκατάσταση έξυπνου μετρητή για τον καταναλωτή.

Τέλος, όσον αφορά το σημαντικό θέμα της ασφάλειας για το δίκτυο και τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις στα σπίτια, η υπουργική προβλέπει τα εξής:

Α) Ο ΔΕΔΔΗΕ σε συνεργασία με τον ΕΛΟΤ θα αναρτήσει ειδικές προδιαγραφές ασφαλείας που θα πρέπει να πληρούνται ως προς την εγκατάσταση, τη σύνδεση και τη λειτουργία των εν λόγω συστημάτων και να επιβεβαιώνονται με Υπεύθυνη Δήλωση από μηχανικό/εγκαταστάτη,

Β) Θα γίνεται υποχρεωτική εγκατάσταση έξυπνου μετρητή από τον ΔΕΔΔΗΕ, προκειμένου να καθίσταται δυνατή η παρακολούθηση της λειτουργίας των συστημάτων και της συμπεριφοράς του δικτύου,

Γ) Οι παροχές ηλεκτρικής ενέργειας στις οποίες θα συνδέονται τα συστήματα θα πρέπει να έχουν ενεργή Υ.Δ.Ε. (Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη),

Δ) Ο ΔΕΔΔΗΕ θα έχει τη δυνατότητα να προσδιορίζει τμήματα του δικτύου στα οποία δεν θα είναι δυνατή η σύνδεση νέων «φωτοβολταϊκών μπαλκονιού» λόγω περιορισμένης δυνατότητας απορρόφησης πρόσθετης παραγωγής και να απαγορεύει τη σύνδεσή τους στις συγκεκριμένες περιοχές.

Πρακτικά, η υποχρέωση υπεύθυνης δήλωσης εγκαταστάτη αυξάνει κάπως το κόστος εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε μπαλκόνι, το οποίο κατά τα άλλα ανέρχεται σε λιγότερα από 1.000 ευρώ. Κρίθηκε, όμως, απαραίτητη προϋπόθεση για να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του τοπικού δικτύου και να αποφευχθούν παρατυπίες, βλάβες και κίνδυνοι για τον καταναλωτή και για το κτήριο.