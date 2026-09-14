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ΔΥΠΑ: 11ο JobReady by DYPA στις 25/9 στο Κιλκίς – Δωρεάν εργαστήρια για ένταξη στην αγορά εργασίας

Ειδικοί εργασιακοί σύμβουλοι της ΔΥΠΑ θα παρέχουν εξατομικευμένες πληροφορίες και οδηγίες
Γραφείο της ΔΥΠΑ στην Αθήνα
Γραφείο της ΔΥΠΑ στην Αθήνα / Eurokinissi
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Την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026 η ΔΥΠΑ διοργανώνει στο Κιλκίς το 11ο JobReady by DYPA, με δωρεάν εργαστήρια για πολίτες που θέλουν να προετοιμαστούν καλύτερα για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Στην εκδήλωση της ΔΥΠΑ που θα πραγματοποιηθεί από τις 10.30 έως τις 18.30 στο Habitat Hotel (Σπάρτης και Αγίου Γεωργίου, Κιλκίς, Τ.Κ. 61100) θα λάβουν χώρα πρακτικά εργαστήρια προκειμένου οι πολίτες να γίνουν καταλληλότεροι για τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.

Τα εργαστήρια παρέχουν στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να αναβαθμίσουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες και τα soft skills, να κατανοήσουν καλύτερα τις απαιτήσεις των εργοδοτών και να βελτιώσουν το βιογραφικό τους.

Ταυτόχρονα, παρέχεται ενημέρωση για την ανάπτυξη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών με επιχειρηματίες να επικοινωνούν την εμπειρία τους.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις τεχνικές βελτίωσης του βιογραφικού τους, να αναπτύξουν δεξιότητες για μία αποτελεσματική συνέντευξη, να εντοπίσουν τις δεξιότητες που μπορούν να αναδείξουν στο βιογραφικό τους, να μάθουν πώς μπορούν να αναπτύξουν μία επιχειρηματική ιδέα, να γνωρίσουν καλές πρακτικές μέσα από την εμπειρία επιχειρηματιών, καθώς και να ενημερωθούν για τις νέες ψηφιακές εφαρμογές της ΔΥΠΑ.

Τέλος, εξειδικευμένοι εργασιακοί σύμβουλοι της ΔΥΠΑ θα παρέχουν εξατομικευμένες πληροφορίες και οδηγίες για τη σύνταξη βιογραφικού και την ανάπτυξη επιχειρηματικής πρωτοβουλίας στα CV Corner και Business Corner.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στη διεύθυνση: https://dypa.evendia.gr/events/jobready-kilkis-2026

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες σύζευξης και συμβουλευτικής της ΔΥΠΑ επισκεφθείτε: https://www.dypa.gov.gr/more-simvoyleftiki

Για πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις της ΔΥΠΑ επισκεφθείτε: https://www.dypa.gov.gr

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