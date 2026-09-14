Ημέρες Καριέρας ΔΥΠΑ: Πάνω από 5.000 επισκέπτες στη Θεσσαλονίκη

Με τη παρουσία 5.124 πολιτών ολοκληρώθηκαν οι «Ημέρες καριέρας» της ΔΥΠΑ στη Θεσσαλονίκη το διήμερο 11 και 12 Σεπτεμβρίου.

Η συμμετοχή των υποψηφίων στις ημέρες καριέρας της ΔΥΠΑ ξεπέρασε τις προσδοκίες, αποδεικνύει το αυξημένο ενδιαφέρον των πολιτών για εύρεση εργασίας.

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Η διοργάνωση έδωσε τη δυνατότητα σε χιλιάδες υποψήφιους να έρθουν σε άμεση επαφή με εκπροσώπους περισσότερων από 100 επιχειρήσεων. Ειδικότερα, οι συμμετέχοντες μπόρεσαν να παρουσιάσουν τα προσόντα και την επαγγελματική τους εμπειρία, να ενημερωθούν για διαθέσιμες θέσεις και να διερευνήσουν πιθανές προοπτικές απασχόλησης.

Συνολικά, παρουσιάστηκαν 6.025 βιογραφικά που ανταποκρίνονταν στις απαιτήσεις των προσφερόμενων θέσεων, ενώ 932 υποψήφιοι προκρίθηκαν σε δεύτερη συνέντευξη. Πρόκειται για το πιο καίριο αποτέλεσμα της διοργάνωσης, αφού οι συμμετέχοντες είναι πλέον ένα βήμα πιο κοντά στην πρόσληψη.

Άξια αναφοράς είναι η αξιολόγηση των επιχειρήσεων για τους συμμετέχοντες, τους οποίους χαρακτήρισαν καταρτισμένους, καλά προετοιμασμένους και με σαφή επαγγελματικό προσανατολισμό.

Με τη διοργάνωση στη Θεσσαλονίκη, η ΔΥΠΑ συνεχίζει να μετατρέπει την αναζήτηση εργασίας σε συγκεκριμένες ευκαιρίες πρόσληψης, φέρνοντας στον ίδιο χώρο υποψηφίους και επιχειρήσεις με πραγματικές ανάγκες στελέχωσης.