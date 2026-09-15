Έρχονται μέτρα για να μπει «φρένο» στο ενεργειακό κόστος – Το άλμα τιμών σε πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα

Πανελλαδικά τα καύσιμα κινούνται πάνω από τα 2,12 ευρώ το λίτρο. Η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων διαμορφώνεται σε 2,198 ευρώ ανά λίτρο και η τιμή του πετρελαίου κίνησης είναι στα 2,122 ευρώ το λίτρο.

Σήμερα Τρίτη (15.9.2026), το Brent διαπραγματεύεται στα 108 δολάρια το βαρέλι σημειώνοντας αύξηση 57% σε ετήσια βάση ενώ η βενζίνη έχει εκτοξευθεί στα 2,5 ευρώ σε πολλά βενζινάδικα στα ελληνικά νησιά , με την τουριστική σεζόν να είναι ακόμη σε εξέλιξη. Ορισμένα πρατήρια μάλιστα διαθέτουν το καύσιμο πάνω και από αυτό το επίπεδο. Είναι ενδεικτικό ότι στις Κυκλάδες η μέση τιμή της αμόλυβδης έχει ήδη φτάσει τα 2,37 ευρώ ανά λίτρο.

Στελέχη της κυβέρνησης τονίζουν ότι παρακολουθούν τις εξελίξεις στις διεθνείς αγορές και θα παρέμβουν με μέτρα στήριξης εάν κλιμακωθεί η κρίση του πετρελαίου. Η συνεχιζόμενη ένταση στον Περσικό Κόλπο που επιβραδύνει τις ροές πετρελαίου και LNG στις παγκόσμιες αγορές, οι παρενέργειες σε ενεργειακές υποδομές από τον πόλεμο -τόσο στο Ιράν όσο και στην Ουκρανία- και τα χαμηλά για την εποχή αποθέματα φυσικού αερίου στην Ευρώπη έχουν πυροδοτήσει ράλι των διεθνών τιμών και «σηκώνουν» κύμα ανατιμήσεων.

Με τις τιμές για πετρέλαιο , φυσικό αέριο και χονδρική ρεύματος να καλπάζουν εν μέσω γεωπολιτικών διαταραχών και πολέμων, νοικοκυριά και επιχειρήσεις βρίσκονται σε κλοιό, με την κυβέρνηση να σχεδιάζει μέτρα ως ανάχωμα στο αυξανόμενο ενεργειακό κόστος.

Η τάση είναι ανοδική για τα καύσιμα πυροδοτώντας φόβους για ακριβό πετρέλαιο θέρμανσης όταν ανοίξει η αγορά τον Οκτώβριο. Παράγοντες της αγοράς προβλέπουν τιμές 80 με 90 λεπτά πάνω από πέρυσι.

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Την ίδια ώρα το φυσικό αέριο καλπάζει πάνω από τα 80 ευρώ ανά MWh, δηλαδή σε υπερδιπλάσια τιμή απ’ ότι τον περσυνό χειμώνα (156% σε ετήσια βάση) δίνοντας ώθηση στην χονδρική τιμή ρεύματος πάνω από τα 170 ευρώ/MWh.

Αυτοκατανάλωση και φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι

Νωρίτερα ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου μιλώντας στον ΑΝΤ1, σημείωσε ότι είμαστε στις 10 φθηνότερες χώρες της ΕΕ στη χονδρική ηλεκτρικού ρεύματος σπεύδοντας να τονίσει ότι «αυτό δεν σημαίνει ότι η τιμή είναι ικανοποιητική». Εξήγησε πάντως ότι το μεγάλο πλεονέκτημα της Ελλάδας σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές αγορές είναι η μεγάλη διείσδυση στις ΑΠΕ.

Όπως είπε, η κυβέρνηση προωθεί μέτρα στήριξης των πολιτών, όπως τα κίνητρα για αυτοκατανάλωση ρεύματος και φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι. Το θεσμικό πλαίσιο είναι σε ισχύ από χθες ενώ αναμένονται οι τεχνικές προδιαγραφές από τον ΔΕΔΔΗΕ. Ο κ. Παπασταύρου εκτίμησε ότι το κόστος είναι προσιτό, περίπου 1.000 ευρώ για ένα φωτοβολταϊκό στο μπαλκόνι ενώ η εξοικονόμηση κυμαίνεται σε 20%, 25% ακόμη και 30%.

Ο κ. Παπασταύρου επανέλαβε τη θέση της κυβέρνησης για στήριξη της κοινωνίας απέναντι στο υψηλό ενεργειακό κόστος εφόσον χρειαστεί. «Δεν θα προκαταλάβω τις αποφάσεις… Είμαστε σε επαφή με τον Κυριάκο Πιερρακάκη… Η κοινωνία δεν θα μείνει μόνη της αν η κατάσταση συνεχιστεί», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Προ των πυλών μέτρα στήριξης

Τα παραπάνω προοιωνίζονται ανακοινώσεις από την πλευρά της κυβέρνησης για στήριξη νοικοκυριών και μικρών επιχειρήσεων που επηρεάζονται περισσότερο. Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, έχει πει ότι η συζήτηση για στήριξη στο πετρέλαιο κίνησης θα ανοίξει τον Οκτώβριο, όταν θα ξεκινήσει και η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης ενώ για τα καύσιμα έχει τονίσει ότι αυτήν τη στιγμή, το ντίζελ επιδοτείται στην αντλία.

Προς την κατεύθυνση της επίσπευσης των μέτρων στήριξης πιέζουν οι πρατηριούχοι, με την Πανελλήνια Ομοσπονδία να ζητά με επιστολή της προς τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης να χορηγείται απευθείας στην τιμή της αντλίας ενώ τονίζουν ότι οι υψηλές τιμές πιθανόν θα ωθήσουν περισσότερους καταναλωτές στην καύση ξύλων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ατμόσφαιρα και τη δημόσια υγείας.

Αναφορικά με το επίδομα θέρμανσης στο επίκεντρο είναι και τα κριτήρια χορήγησης του επιδόματος που κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ, αλλά σε περιοχές με αυξημένες ενεργειακές ανάγκες αυξάνεται κατά 25% και φτάνει στα 1.000 ευρώ με 1.200 ευρώ. Η αναπροσαρμογή, σύμφωνα με τα σενάρια αφορά: