Κτηνοτρόφοι: Τον Οκτώβριο οι νέες ενισχύσεις για ζωοτροφές και κατεστραμμένο γάλα

Στις αρχές Οκτωβρίου αναμένεται να καταβληθούν οι πρόσθετες οικονομικές ενισχύσεις για την κάλυψη του αυξημένου κόστους ζωοτροφών, με τους κτηνοτρόφους που έχουν πληγεί από τις επιζωοτίες να περιμένουν το επόμενο πακέτο στήριξης.

Προϋπόθεση για να ανοίξει ο δρόμος για τις νέες ενισχύσεις προς τους κτηνοτρόφοι είναι η έκδοση της σχετικής ΚΥΑ, η οποία τοποθετείται έως το τέλος Σεπτεμβρίου, ενώ η πληρωμή αναμένεται στις αρχές Οκτωβρίου. Το σχετικό χρονοδιάγραμμα παρουσίασε στη Βουλή ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Θανάσης Καββαδάς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι κτηνοτροφικές μονάδες που έχουν επιβαρυνθεί τόσο από την απώλεια ζωικού κεφαλαίου και εισοδήματος όσο και από το αυξημένο κόστος των ζωοτροφών.

Ειδικά στη Δυτική Μακεδονία, για την υποχρεωτική θανάτωση ζώων καταβλήθηκαν το 2025 συνολικά 237.077 ευρώ για 1.071 ζώα, ενώ μέσα στο 2026 έχουν δοθεί 164.545,706 ευρώ και αναμένεται νέα πληρωμή έως το τέλος του έτους.

Παράλληλα, από τις ενισχύσεις συνολικού ύψους 28,496 εκατ. ευρώ που καταβλήθηκαν πανελλαδικά τον Δεκέμβριο του 2025 για απώλεια εισοδήματος, στη Δυτική Μακεδονία κατευθύνθηκαν 79.940 ευρώ. Για το πρώτο εξάμηνο του 2026, στο πλαίσιο της νέας έκτακτης στήριξης των 16,8 εκατ. ευρώ για τους κτηνοτρόφους όλης της χώρας, στην ίδια Περιφέρεια καταβλήθηκαν ακόμη 41.107,50 ευρώ σε πέντε εκμεταλλεύσεις, ενώ προβλέπεται νέα στήριξη και για το δεύτερο εξάμηνο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στις ζωοτροφές, καθώς μόνο για την ενίσχυση αγοράς ζωοτροφών του 2025 καταβλήθηκαν στους κτηνοτρόφους της Δυτικής Μακεδονίας 1,163 εκατ. ευρώ. Πάνω σε αυτή τη γραμμή έρχεται να προστεθεί και η νέα οικονομική ενίσχυση που δρομολογείται για το αυξημένο κόστος.

Στο ίδιο πλαίσιο, έχουν εξασφαλιστεί πάνω από 12 εκατ. ευρώ για μέτρα βιοασφάλειας και ειδικότερα για την κατασκευή και λειτουργία απολυμαντικών μέσων, κυρίως αψίδων.

Για τους αγρότες συνολικά, το υπουργείο παρέπεμψε ακόμη στο αφορολόγητο έως τις 20.000 ευρώ, στο φθηνότερο αγροτικό ρεύμα, στην επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο πετρέλαιο, στον ευνοϊκότερο ΦΠΑ για λιπάσματα και ζωοτροφές και στο νέο σύστημα ευρωπαϊκών ενισχύσεων.

Παράλληλα, στόχος παραμένει η ανασύσταση των κοπαδιών που χάθηκαν από τις επιζωοτίες, με διεκδίκηση πρόσθετων ευρωπαϊκών πόρων και σύνδεση της επανεκκίνησης των μονάδων με αυστηρότερα μέτρα βιοασφάλειας και νέες προδιαγραφές λειτουργίας.