ΑΑΔΕ: Έως 11 Σεπτεμβρίου οι δηλώσεις καλλιέργειας για πειραματικές σπορές

Έως και την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026 έχουν περιθώριο οι αγρότες που έχουν σπείρει αγροτεμάχια για πειραματικούς σκοπούς να τακτοποιήσουν τις σχετικές εκκρεμότητες στις δηλώσεις τους, όπως ενημερώνει η ΑΑΔΕ, ενόψει της ολοκλήρωσης των πληρωμών για την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) 2025.

Η ΑΑΔΕ διευκρινίζει ότι η διαδικασία αφορά αγρότες των οποίων τα τιμολόγια αγοράς σπόρου έχουν μηδενική αξία, λόγω του πειραματικού χαρακτήρα της καλλιέργειας.

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Οι ενδιαφερόμενοι αγρότες θα πρέπει να προσέλθουν άμεσα στις αρμόδιες, κατά τόπους Περιφερειακές Διευθύνσεις Ελέγχων και Ενισχύσεων (ΠΔΕΕ) της ΑΑΔΕ, προκειμένου να δηλώσουν το ακριβές είδος της καλλιέργειας που έχουν σπείρει.

Η εξέταση και η επιβεβαίωση των στοιχείων που θα δηλωθούν είναι απαραίτητη, ώστε τα συγκεκριμένα αγροτεμάχια να συμπεριληφθούν στην επερχόμενη πληρωμή της συνδεδεμένης ενίσχυσης.

Η ΑΑΔΕ επισημαίνει ότι μετά την παρέλευση της 11ης Σεπτεμβρίου 2026 δεν θα γίνονται δεκτά νέα αιτήματα για την τακτοποίηση της συγκεκριμένης εκκρεμότητας.

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Πού απευθύνονται

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521:

Τηλεφωνικά: Στο 1521 (χωρίς χρέωση), εργάσιμες ημέρες από 7:00 έως 20:00.

Ψηφιακά: Στο my1521 (24/7), επιλέγοντας: Επιδόματα & Ενισχύσεις Νοικοκυριών, Επιχειρήσεων και Αγροτών > Αγροτικές Ενισχύσεις > Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) > Τροποποιήσεις Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) 2025