«Νταντάδες της Γειτονιάς»: Άρχισαν οι πληρωμές – Πάνω από 6.800 οι ωφελούμενες οικογένειες

Σημαντική ανταπόκριση καταγράφεται στο πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς» που έχει στόχο να στηρίξει νέες οικογένειες και εργαζόμενους γονείς στη φροντίδα των παιδιών τους.

Το πρόγραμμα Νταντάδες της Γειτονιάς βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη τους τελευταίους μήνες και μέχρι σήμερα έχουν εγκριθεί 3.483 αιτήσεις επιμελητών και επιμελητριών, ενώ οι εγκεκριμένες αιτήσεις ωφελούμενων οικογενειών ανέρχονται σε 6.804.

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Παράλληλα, έχουν υπογραφεί περίπου 2.250 συμφωνητικά ενώ άρχισε από χθες (3.9.2026) η πληρωμή των πρώτων 100 επιμελητών και επιμελητριών, οι οποίοι έλαβαν ήδη τα χρήματα που δικαιούνται.

Πώς λειτουργεί το πρόγραμμα

Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εισέλθουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «Νταντάδες της Γειτονιάς» και με τους προσωπικούς τους κωδικούς Taxisnet, να υποβάλουν αίτηση.

Στη συνέχεια μπορούν να επιλέξουν επιμελητή ή επιμελήτρια από το σχετικό μητρώο. Η φροντίδα μπορεί να παρέχεται ακόμη και από άτομο του οικογενειακού περιβάλλοντος, όπως τον παππού ή τη γιαγιά.

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Κάθε επιμελητής μπορεί να φροντίζει έως και τρία παιδιά, εφόσον πληροί τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Η οικονομική ενίσχυση ανέρχεται σε 500 ευρώ τον μήνα για πλήρη απασχόληση και σε 300 ευρώ για μερική απασχόληση. Το ακριβές ωράριο συμφωνείται μεταξύ γονέα και επιμελητή.

Τα κριτήρια

Για τους γονείς, τα εισοδηματικά όρια διαμορφώνονται ως εξής:

24.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα για οικογένειες με ένα παιδί.

27.000 ευρώ για οικογένειες με δύο παιδιά.

Χωρίς εισοδηματικό όριο για οικογένειες με τρία ή περισσότερα παιδιά.

Η δυνατότητα συμμετοχής αφορά οικογένειες σε όλη την Ελλάδα, ενώ οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται μέχρι την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού που ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ.

Για την ένταξη στο πρόγραμμα προβλέπονται συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως λευκό ποινικό μητρώο, πιστοποιητικά υγείας και παρακολούθηση σεμιναρίων πρώτων βοηθειών.