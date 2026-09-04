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ΔΥΠΑ: Έως 20 Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις για αμειβόμενη μαθητεία στον τουρισμό

Δικαίωμα εγγραφής έχουν όσοι είναι 18 ετών και άνω και διαθέτουν τουλάχιστον απολυτήριο Γυμνασίου ή ισότιμο τίτλο σπουδών
Top Down View of Diverse Colleagues Working In Corporate Office of Hedge Fund. Using Desktop Computers, Discussing Documents, Analyzing Data. Concept of Teamwork and Professional Business Environment
Φωτογραφία iStock
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Συνεχίζονται οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για την εισαγωγή μαθητευομένων στις επτά Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές (ΠΕΠΑΣ) Μαθητείας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) για το σχολικό έτος 2026-2027.

Σύμφωνα με τη ΔΥΠΑ οι αιτήσεις για τις ΠΕΠΑΣ Μαθητείας θα γίνονται μέχρι την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2026, στις 23:59.

Οι υποψήφιοι μπορούν να επιλέξουν μία από τρεις ειδικότητες υψηλής ζήτησης στον τουρισμό και στη φιλοξενία.

  •     Υπάλληλος υποδοχής πελατών ξενοδοχείου
  •     Τεχνίτης μαγειρικής τέχνης
  •     Τεχνίτης επισιτισμού

Σε ποιους απευθύνεται η δράση

Δικαίωμα εγγραφής έχουν όσοι είναι 18 ετών και άνω και διαθέτουν τουλάχιστον απολυτήριο Γυμνασίου ή ισότιμο τίτλο σπουδών.

Για την ειδικότητα «υπάλληλος υποδοχής πελατών ξενοδοχείου» απαιτείται επιπλέον πιστοποιημένη καλή γνώση αγγλικών, γαλλικών ή γερμανικών, επιπέδου Β2.

Η διαδικασία μαθητείας

Οι ΠΕΠΑΣ Μαθητείας λειτουργούν σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κέρκυρα, Ηράκλειο, Μυτιλήνη, Πάτρα και Ρόδο και εφαρμόζουν το δυϊκό σύστημα εκπαίδευσης, με θεωρητική και εργαστηριακή κατάρτιση που συνδυάζονται με μάθηση σε πραγματικές συνθήκες εργασίας.

Το πρόγραμμα μάθησης στη σχολή πραγματοποιείται από τον Νοέμβριο έως τον Απρίλιο.

Η μαθητεία σε εργασιακό χώρο γίνεται από τον Μάιο έως και τον Οκτώβριο, σε ξενοδοχεία 4 και 5 αστέρων, με οκτάωρη ημερήσια απασχόληση, πέντε ημέρες την εβδομάδα.

Κατά τη μαθητεία στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, οι μαθητευόμενοι αμείβονται με ημερομίσθιο ίσο με το 95% του εκάστοτε ισχύοντος κατώτατου ημερομισθίου του εργατοτεχνίτη, δηλαδή 39,04 ευρώ.

Οι ειδικότητες που θα λειτουργήσουν ανά ΠΕΠΑΣ το σχολικό έτος 2026-2027 είναι:

  • Καλαμάκι, Ηράκλειο Κρήτης και Ρόδος: τεχνίτης μαγειρικής τέχνης, υπάλληλος υποδοχής πελατών ξενοδοχείου και τεχνίτης επισιτισμού
  • Μυτιλήνη και Πάτρα: τεχνίτης μαγειρικής τέχνης και τεχνίτης επισιτισμού
  • Θεσσαλονίκη: υπάλληλος υποδοχής πελατών ξενοδοχείου
  • Κέρκυρα: υπάλληλος υποδοχής πελατών ξενοδοχείου

Τα προνόμοια του προγράμματος

 Οι μαθητευόμενοι των ΠΕΠΑΣ συμμετέχουν σε πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο, με αμοιβή και ασφάλιση

  • Φοιτούν σε σύγχρονα, πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια
  • Λαμβάνουν δωρεάν βιβλία και βοηθήματα
  • Εκπαιδεύονται από έμπειρο και καταρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό
  • Λαμβάνουν μηνιαίο επίδομα στέγασης 240 ευρώ και ημερήσιο επίδομα σίτισης 9 ευρώ
  • Δικαιούνται σπουδαστική άδεια έως 30 ημέρες, με αποδοχές, καθώς και αναβολή στράτευσης.
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