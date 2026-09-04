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Εξαγορά καταπατημένων: Νέα παράταση ζητούν ιδιώτες – Οι αυστηρές προϋποθέσεις και το κόστος

Το τίμημα υπολογίζεται με βάση τις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων και κοινωνικά κριτήρια ενώ προβλέπονται εκπτώσεις έως 80%
Aerial view of town settled on mountain slopes. Traditional architecture and culture of living. Photo made with drone
Φωτογραφία iStock
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Εκπνέει στις 11 Σεπτεμβρίου η προθεσμία για εξαγορά καταπατημένων εκτάσεων του Δημοσίου χωρίς να έχει εκδηλωθεί το απαιτούμενο ενδιαφέρον από τους ιδιώτες που τα κατέχουν, οι οποίοι προβάλλουν ως αντικίνητρα τις αυστηρές προϋποθέσεις, την γραφειοκρατική διαδικασία αλλά και το κόστος που απαιτείται για την εξαγορά.

Παρά τις προβλεπόμενες εκπτώσεις που φτάνουν και το 80% αλλά και τη δυνατότητα εξόφλησης σε έως 60 δόσεις έχουν υποβληθεί περίπου 12.000 αιτήσεις εξαγοράς σε σύνολο 90.000 καταπατημένων εκτάσεων.

Πολλοί ιδιώτες έχοντας δηλώσει τις εκτάσεις στο Ελληνικό Κτηματολόγιο προτιμούν να τις διεκδικήσουν δικαστικά θεωρώντας το κόστος χαμηλότερο από το να προχωρήσουν σε εξαγορά.

Ποια είναι η διαδικασία  

Στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών έχουν ήδη υποβληθεί αιτήματα για νέα παράταση της προθεσμίας εξαγοράς των καταπατημένων εκτάσεων ενώ δεν λείπουν και οι προτάσεις για απλοποίηση της διαδικασίας για την οποία απαιτείται:

  • Είσοδος των αιτούντων στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ (aeda.apps.gov.gr) με τη χρήση κωδικών Τaxisnet και
  • Παράβολο 300 ευρώ, το οποίο συμψηφίζεται με το τίμημα εξαγοράς ή επιστρέφεται, εφόσον η αίτηση απορριφθεί.
  • Τοπογραφικό διάγραμμα του προς εξαγορά δημοσίου ακινήτου με συνημμένη δήλωση μηχανικού,
  • Φύλλο προσδιορισμού της αντικειμενικής αξίας οικοπέδου ή γηπέδου,
  • Βεβαίωση όρων δόμησης της αρμόδιας υπηρεσίας δόμησης,
  • Οικοδομική άδεια, εφόσον υπάρχει,
  • Τίτλοι από τους οποίους προκύπτει η κατοχή και συνοδευτικό σημείωμα, στο οποίο αποτυπώνεται η κατοχή,
  • Υπεύθυνη δήλωση για την έκταση των προς εξαγορά δημοσίων ακινήτων,
  • Έγγραφο για τη χρήση του δημοσίου ακινήτου και
  • Αντίγραφο του εντύπου Ε1 και Ε9.

Οι προϋποθέσεις

Βασική προϋπόθεση του δικαιώματος υποβολής αίτησης εξαγοράς είναι η κατοχή για 30 τουλάχιστον έτη με τίτλο, για 40 τουλάχιστον έτη χωρίς τίτλο, εφόσον ο αιτών χρησιμοποιεί το ακίνητο ως την κύρια κατοικία του ή ως βοηθητικό χώρο αυτής ή για να ασκεί τουριστική, βιοτεχνική, βιομηχανική, εμπορική ή αγροτική δραστηριότητα.

Επίσης το ακίνητο θα πρέπει να έχει δηλωθεί στο έντυπο «Ε9» για τα 5 τουλάχιστον έτη που προηγούνται της αίτησης.

Το τίμημα

Εφόσον η αίτηση εγκριθεί από την αρμόδια επιτροπή εντός 5 ημερών εκδίδεται πιστοποιητικό αποδοχής το οποίο κοινοποιείται στον αιτούντα και περιλαμβάνει την περιγραφή του εξαγοραζόμενου ακινήτου (εμβαδόν και όρια), τα στοιχεία του αιτούντος, το τίμημα εξαγοράς, καθώς και το ποσό της εφάπαξ και τμηματικής καταβολής.

Το τίμημα υπολογίζεται με βάση τις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων και κοινωνικά κριτήρια ενώ προβλέπονται εκπτώσεις που φτάνουν το 80%. Εξοφλείται είτε εφάπαξ, με έκπτωση 10%, είτε τμηματικά σε έως 60 άτοκες μηνιαίες δόσεις, με ελάχιστο ποσό τα 100 ευρώ μηνιαίως.

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