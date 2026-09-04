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e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών από 7 έως 11 Σεπτεμβρίου

Αναμένεται να καταβληθούν πάνω από 38 εκατ. ευρώ σε 69.800 δικαιούχους
Φωτογραφία iStock
Φωτογραφία iStock
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Την ερχόμενη εβδομάδα e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ (Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης) θα καταβάλουν σε δικαιούχους συνολικό ποσό άνω των 38 εκατ. ευρώ.

Συγκεκριμένα, όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, συνολικά 38.020.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 69.800 δικαιούχους από τις 7 έως τις 11 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων πληρωμών του e-ΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ.

Από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

    Από τις 7 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 15.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

    Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

      • 22.000.000 ευρώ σε 37.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων
      • 1.000.000 ευρώ σε 13.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας
      • 20.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης
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