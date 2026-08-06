Αγροτικές ενισχύσεις: Σε λειτουργία η νέα πλατφόρμα myAGRO της ΑΑΔΕ

Σε λειτουργία τέθηκε η νέα ψηφιακή πλατφόρμα myAGRO της ΑΑΔΕ για την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) 2026, μέσω της οποίας οι αγρότες θα μπορούν να δηλώνουν τις γεωργικές και κτηνοτροφικές τους εκμεταλλεύσεις προκειμένου να λάβουν τις προβλεπόμενες ενισχύσεις.

Το myAGRO αποτελεί μέρος της προσπάθειας για μια πιο αυτοματοποιημένη και ασφαλή διαδικασία, καθώς αξιοποιεί δεδομένα που υπάρχουν ήδη στη δημόσια διοίκηση, περιορίζοντας τη χειροκίνητη καταχώριση στοιχείων και ενισχύοντας τους ελέγχους πριν από την οριστική υποβολή των αιτήσεων από τους αγρότες.

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Τι αλλάζει με τη νέα πλατφόρμα myAGRO

Η εφαρμογή προσυμπληρώνει μέρος της αίτησης με στοιχεία από την ΕΑΕ του προηγούμενου έτους, αλλά και από άλλα επίσημα πληροφοριακά συστήματα.

Μεταξύ άλλων, αξιοποιούνται δεδομένα από:

Το Φορολογικό Μητρώο

Το Ε9

Το myDATA

Τις δηλώσεις πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακινήτων

Τα πληροφοριακά συστήματα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Το νέο χαρτογραφικό υπόβαθρο του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και στοιχεία του Κτηματολογίου.

Παράλληλα, κατά τη συμπλήρωση της αίτησης πραγματοποιούνται ψηφιακοί και γεωχωρικοί έλεγχοι, ώστε πιθανά λάθη ή ασυμφωνίες να εντοπίζονται πριν από την τελική υποβολή.

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Νέοι κανόνες για τις εξουσιοδοτήσεις

Σημαντική αλλαγή αφορά και τον τρόπο διαχείρισης των εξουσιοδοτήσεων. Πλέον περνούν σε κεντρικό ψηφιακό σύστημα, ενώ κάθε ενέργεια στην εφαρμογή θα συνδέεται με ταυτοποιημένο χρήστη, συγκεκριμένο ρόλο και τον φορέα για λογαριασμό του οποίου ενεργεί.

Παράλληλα, διευρύνεται ο κύκλος των επαγγελματιών που μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις για λογαριασμό αγροτών.

Εκτός από τα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων, δυνατότητα αποκτούν:

Λογιστές και λογιστικά γραφεία που είναι μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας

Γεωπόνοι

Δασολόγοι

Κτηνίατροι που είναι μέλη του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας

Για όλους τους εξουσιοδοτημένους επαγγελματίες προβλέπονται κανόνες αποφυγής σύγκρουσης συμφερόντων και υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας, ενώ η μη τήρηση των κανόνων θα επιφέρει κυρώσεις.

Τι ισχύει με τα μισθωτήρια

Αλλαγές προβλέπονται και για τα χειρόγραφα μισθωτήρια.

Με τη λειτουργία του ψηφιακού Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, οι υποβάλλοντες την αίτηση θα πρέπει να διατηρούν αντίγραφα των μισθωτηρίων στον φάκελο τεκμηρίωσης, χωρίς να απαιτείται η ανάρτησή τους στην πλατφόρμα myAGRO.

Οι μισθώσεις είτε έχουν ήδη δηλωθεί στην εφαρμογή δηλώσεων μίσθωσης της ΑΑΔΕ είτε θα καταχωριστούν στο νέο Μητρώο.

Μέχρι 16 Οκτωβρίου οι αιτήσεις – Πότε καταβάλλεται η προκαταβολή

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2026 είναι η 16η Οκτωβρίου 2026.

Για αιτήσεις που θα υποβληθούν έως και τις 15 Σεπτεμβρίου 2026, η προκαταβολή των ενισχύσεων μπορεί να καταβληθεί έως τις 31 Οκτωβρίου.

Για όσες αιτήσεις κατατεθούν από τις 16 Σεπτεμβρίου έως και τις 16 Οκτωβρίου, η προκαταβολή μπορεί να δοθεί έως τις 30 Νοεμβρίου 2026.

Από τις 28 Αυγούστου θα είναι διαθέσιμος στην εφαρμογή και ο κωδικός QR για την ενεργοποίηση της Κάρτας Αγρότη.

Πιτσιλής: «Ένα ψηφιακό σύστημα που ανήκει στην Ελληνική Πολιτεία»

Ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, σημείωσε ότι η νέα πλατφόρμα αποτελεί σημαντικό βήμα για μια απλούστερη, ασφαλέστερη και πιο διαφανή διαδικασία υποβολής αιτήσεων.

«Με τη νέα αίτηση, κάνουμε ένα μεγάλο βήμα για μια απλούστερη, ασφαλέστερη και περισσότερο διαφανή διαδικασία υποβολής, αξιοποιώντας στοιχεία που διαθέτει η ΑΑΔΕ και άλλες δημόσιες υπηρεσίες και θέτοντας φραγμούς σε απατηλές πρακτικές», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως πρόσθεσε, η νέα διαδικασία απαιτεί στενή συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, τους επαγγελματίες που υποστηρίζουν τους αγρότες αλλά και τους ίδιους τους παραγωγούς, με στόχο την ορθή υποβολή των αιτήσεων και την έγκαιρη καταβολή των ενισχύσεων στους δικαιούχους.

Η ΑΑΔΕ αναμένεται να πραγματοποιήσει ειδική συνάντηση εργασίας με τους φορείς που εμπλέκονται στη διαδικασία, προκειμένου να παρουσιαστούν οι λειτουργίες της νέας πλατφόρμας και να αντιμετωπιστούν τυχόν πρακτικά ζητήματα κατά την περίοδο υποβολής των αιτήσεων.