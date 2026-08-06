ΟΠΕΚΑ: Την Παρασκευή η δεύτερη πληρωμή των δικαιούχων του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας

Την Παρασκευή 7 Αυγούστου θα καταβληθεί η δεύτερη πληρωμή των δικαιούχων του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας από τον ΟΠΕΚΑ (Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης).

Όπως γνωστοποίησε ο ΟΠΕΚΑ σε σχετική ανακοίνωση για τους δικαιούχους η πληρωμή αφορά μόνον τον Λογαριασμό Αγροτικής Εστίας.

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Το συνολικό ποσό που θα καταβληθεί ανέρχεται σε 76.300 ευρώ και αφορά 79 τρίτεκνες και 21 πολύτεκνες μητέρες ή σε τρίτεκνους και πολύτεκνους μονογονείς πατέρες του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας.

Το ύψος του χρηματικού βοηθήματος ανέρχεται σε 700 ευρώ για κάθε τρίτεκνο δικαιούχο και σε 1.000 ευρώ για κάθε πολύτεκνο δικαιούχο και θα πιστωθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς (IBAN) που δηλώθηκαν κατά την υποβολή της αίτησης.

Σημειώνεται ότι από την αρχή του 2026 έως σήμερα, έχει καταβληθεί το συνολικό ποσό των 1.690.900 ευρώ σε 1.737 τρίτεκνες και σε 475 πολύτεκνες μητέρες ή σε τρίτεκνους και πολύτεκνους μονογονείς πατέρες, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή στήριξη του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας προς τις τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες.