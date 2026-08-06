Ενισχύσεις de minimis έως 24,6 εκατ. ευρώ σε αγρότες – Ξεκίνησαν οι αιτήσεις

Σε λειτουργία τέθηκε σήμερα (06.08.2026) η ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για την υποβολή αιτήσεων χορήγησης ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis), συνολικού ύψους έως 24,65 εκατ. ευρώ, προς παραγωγούς που επλήγησαν από ακραία καιρικά φαινόμενα ή δυσμενείς συνθήκες κατά την παραγωγική τους δραστηριότητα.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας myBusinessSupport της ΑΑΔΕ με τη χρήση των προσωπικών κωδικών TAXISnet, ενώ η προθεσμία λήγει στις 18 Αυγούστου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή της ενίσχυσης είναι οι δικαιούχοι να έχουν δηλώσει και επικαιροποιήσει τον τραπεζικό τους λογαριασμό (IBAN) στην εφαρμογή myAADE, με την καταβολή των ενισχύσεων να αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τις 21 Αυγούστου 2026, μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων ελέγχων και τον συμψηφισμό τυχόν ληξιπρόθεσμων φορολογικών ή ασφαλιστικών οφειλών.

Ποιοι παραγωγοί δικαιούνται την ενίσχυση

Το πρόγραμμα αφορά τρεις βασικές κατηγορίες δικαιούχων:

Παραγωγούς ρυζιού που υπέστησαν ζημιές από δυσμενείς καιρικές συνθήκες το 2025

Παραγωγούς που επλήγησαν από τον παγετό του 2021 και δεν είχαν αποζημιωθεί

Γεωργούς της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων που αντιμετώπισαν προβλήματα λειψυδρίας το 2025.

Για τους καλλιεργητές ρυζιού, η ενίσχυση ανέρχεται σε 70 ευρώ ανά στρέμμα, υπό την προϋπόθεση ότι καλλιεργούν τουλάχιστον ένα στρέμμα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι καλλιέργειες που καλύπτονται

Στην κατηγορία των παραγωγών που επλήγησαν από τον παγετό του 2021 εντάσσονται αγρότες από τις περιφερειακές ενότητες Αττικής, Αχαΐας, Γρεβενών, Έβρου, Ημαθίας, Ηλείας, Καστοριάς, Κοζάνης, Κορινθίας, Λάρισας, Πέλλας, Ροδόπης, Σερρών και Φλώρινας,μεταξύ των οποίων η Λάρισα, η Πέλλα, η Ημαθία, η Κοζάνη, η Φλώρινα, η Αχαΐα και ο Έβρος.

Οι ενισχύσεις αφορούν, μεταξύ άλλων, καλλιέργειες κερασιών, μήλων, ροδάκινων, νεκταρινιών, φραουλών, αμπελιών, αχλαδιών, βερίκοκων, αμυγδάλων, κάστανων και καρυδιών.

Το ύψος της ενίσχυσης υπολογίζεται με βάση την έκταση της καλλιέργειας, το ποσό αναφοράς ανά στρέμμα και το ποσοστό της ζημιάς. Ενδεικτικά, προβλέπονται ποσά αναφοράς 800 ευρώ ανά στρέμμα για τα κεράσια, 710 ευρώ για τα μήλα, 900 ευρώ για τις φράουλες και 1.088 ευρώ για τα μύρτιλα.

Ενισχύσεις και για παραγωγούς στα Ιωάννινα

Στις ενισχύσεις περιλαμβάνονται και γεωργοί με ποτιστικές καλλιέργειες σε συγκεκριμένες Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, οι οποίοι επλήγησαν από τη λειψυδρία το 2025.

Τα ποσά διαφοροποιούνται ανάλογα με την καλλιέργεια, με ενδεικτικές ενισχύσεις 512 ευρώ ανά στρέμμα για οινοποιήσιμους αμπελώνες, 1.512 ευρώ για τα μήλα και 1.612 ευρώ για τα κεράσια.

Οι επαγγελματίες αγρότες που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων δικαιούνται το 100% της προβλεπόμενης ενίσχυσης, ενώ οι υπόλοιποι δικαιούχοι λαμβάνουν το 50% του ποσού.

Σημειώνεται ότι το συνολικό ύψος των ενισχύσεων de minimis που μπορεί να λάβει μία ενιαία επιχείρηση μέσα σε μία τριετία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 50.000 ευρώ.