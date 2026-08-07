Μπλε τιμολόγια ρεύματος: Αυξητική η τάση στην αγορά λιανικής λόγω της ανεβασμένης χονδρικής

Αύξηση χαρακτήρισε τα σταθερά, μπλε, τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος τον Αύγουστο, ακολουθώντας έτσι τη χονδρική αλλά και τα πράσινα ρυθμιζόμενα.

Το εύρος τιμών για αυτό το μήνα κυμαίνεται από 12,9 λεπτά ανά κιλοβατώρα έως 36 λεπτά, ενώ τον Ιούλιο το φθηνότερο από τα μπλε τιμολόγια ρεύματος ήταν στα 11,9 λεπτά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πάντως, ο καταναλωτής θα πρέπει να είναι προσεκτικός διότι οι προμηθευτές στη συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντων αλλάζουν και τα πάγιά τους σε τακτική βάση, όχι μόνο την τιμή. Αυτό μεταβάλλει σημαντικά το τελικό κόστος που θα πληρώσει ανά μήνα.

Παράλληλα, σημασία έχει η έκπτωση συνέπειας, καθώς σε πολλές περιπτώσεις ξεπερνά το 50%. Έτσι, αν ο πελάτης αμελήσει να πληρώσει εγκαίρως, τότε θα βρεθεί αντιμέτωπος με πολύ υψηλές χρεώσεις.

Αναλυτικά ο κατάλογος με όλα τα οικιακά σταθερά τιμολόγια για τον Αύγουστο έχει ως εξής:

Από τις παραπάνω τιμές διαπιστώνεται ότι σημειώθηκε αύξηση σε σταθερά, μπλε τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος τον Αύγουστο, τάση που ακολούθησε τη χονδρική αλλά και τα πράσινα ρυθμιζόμενα.