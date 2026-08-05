Συμβαίνει τώρα:
Χρηστικά

91.455 οικοδόμοι θα λάβουν το αδειοδωρόσημο στις 7 Αυγούστου από τον e-ΕΦΚΑ

Στα 57,5 εκατ. ευρώ το συνολικό ποσό – Πώς θα γίνει η καταβολή
ΟΙΚΟΔΟΜΗ
(ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ EUROKINISSI)
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Την Παρασκευή 7 Αυγούστου 2026 θα καταβάλει ο e-ΕΦΚΑ το Αδειοδωρόσημο Αυγούστου σε 91.455 εργατοτεχνίτες οικοδόμους, με το συνολικό ποσό της πληρωμής να ανέρχεται σε 57,49 εκατ. ευρώ.

Η πληρωμή του Αδειοδωρόσημου από τον e-ΕΦΚΑ θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά μέσω τραπεζών, με την πίστωση των χρημάτων στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων οικοδόμων.

Τι πρέπει να κάνουν οι δικαιούχοι

Ο e-ΕΦΚΑ καλεί όσους δικαιούχους δεν έχουν ακόμη δηλώσει τραπεζικό λογαριασμό (IBAN) να προχωρήσουν άμεσα στην καταχώρισή του μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του φορέα.

Η διαδικασία γίνεται από την υπηρεσία «Dashboard του Πολίτη» στην ιστοσελίδα του e-ΕΦΚΑ, ώστε να ολοκληρωθεί χωρίς προβλήματα η καταβολή του Αδειοδωρόσημου.

Το συνολικό ποσό που θα διανεμηθεί στους 91.455 δικαιούχους ανέρχεται σε 57.487.814,52 ευρώ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Χρηστικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
147
132
63
59
52
Χρηστικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo