91.455 οικοδόμοι θα λάβουν το αδειοδωρόσημο στις 7 Αυγούστου από τον e-ΕΦΚΑ

Την Παρασκευή 7 Αυγούστου 2026 θα καταβάλει ο e-ΕΦΚΑ το Αδειοδωρόσημο Αυγούστου σε 91.455 εργατοτεχνίτες οικοδόμους, με το συνολικό ποσό της πληρωμής να ανέρχεται σε 57,49 εκατ. ευρώ.

Η πληρωμή του Αδειοδωρόσημου από τον e-ΕΦΚΑ θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά μέσω τραπεζών, με την πίστωση των χρημάτων στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων οικοδόμων.

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Τι πρέπει να κάνουν οι δικαιούχοι

Ο e-ΕΦΚΑ καλεί όσους δικαιούχους δεν έχουν ακόμη δηλώσει τραπεζικό λογαριασμό (IBAN) να προχωρήσουν άμεσα στην καταχώρισή του μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του φορέα.

Η διαδικασία γίνεται από την υπηρεσία «Dashboard του Πολίτη» στην ιστοσελίδα του e-ΕΦΚΑ, ώστε να ολοκληρωθεί χωρίς προβλήματα η καταβολή του Αδειοδωρόσημου.

Το συνολικό ποσό που θα διανεμηθεί στους 91.455 δικαιούχους ανέρχεται σε 57.487.814,52 ευρώ.