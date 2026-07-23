ΑΑΔΕ: Μέχρι τις 30 Ιουλίου η υποβολή δηλώσεων βραχυχρόνιας διαμονής Ιουνίου

Έως και την 30η Ιουλίου μετατίθεται η καταληκτική προθεσμία υποβολής των δηλώσεων βραχυχρόνιας διαμονής για τον Ιούνιο, όπως ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους η ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων).

Συγκεκριμένα, με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή (Α.1149/2026), μετατίθεται έως τα τέλη Ιουλίου η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων που αφορούν τον Ιούνιο 2026.

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Η μετάθεση της καταληκτικής προθεσμίας διευκολύνει τους υπόχρεους και τους διαχειριστές ακινήτων, που αντιμετώπισαν τεχνικές δυσκολίες κατά την ψηφιακή υποβολή των δηλώσεων, ώστε να ολοκληρώσουν απρόσκοπτα τη διαδικασία υποβολής τους.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521:

Τηλεφωνικά στο 1521, εργάσιμες ημέρες από 7:00 έως 20:00

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Ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας my1521, 24 ώρες το 24ωρο,7 ημέρες την εβδομάδα ακολουθώντας την εξής διαδικασία επιλογής:

Θέματα Φορολογίας Εισοδήματος > Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων > Δηλώσεις Μισθωμάτων Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Ακινήτων Φυσικών Προσώπων > Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής για Φυσικά Πρόσωπα.

Θέματα Φορολογίας Εισοδήματος > Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων > Δηλώσεις Μισθωμάτων Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Ακινήτων Νομικών Προσώπων > Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής για Νομικά Πρόσωπα.

Σημειώνεται πως οι δηλώσεις βραχυχρόνιας διαμονής υποβάλλονται μέχρι τις 20 του επόμενου μήνα από την ημέρα αναχώρησης του μισθωτή από το ακίνητο. και δύνανται να τροποποιούνται μέχρι την 28η Φεβρουαρίου του έτους υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και πριν την οριστικοποίηση του «Μητρώου Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής».

Σε περίπτωση ακύρωσης της βραχυχρόνιας μίσθωσης και όταν βάσει πολιτικής ακύρωσης προβλέπεται καταβολή ποσού μισθώματος από τον μισθωτή, υποβάλλεται αρχική δήλωση βραχυχρόνιας διαμονής μέχρι τις 20 του επόμενου μήνα από την ακύρωση. Το «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής» οριστικοποιείται το αργότερο μέχρι την 28η Φεβρουαρίου του έτους υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος.