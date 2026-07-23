ΔΥΠΑ: Ανοίγει αρχές Αυγούστου το πρόγραμμα για άνεργους άνω των 55 ετών – Αιτήσεις και για 1.000 θέσεις πτυχιούχων

Αρχές Αυγούστου ανοίγει η διαδικασία υποβολής αιτημάτων από τους φορείς για το νέο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ για απασχόληση ανέργων ηλικίας 55 ετών και άνω, το οποίο στοχεύει τόσο στην ενίσχυση της απασχόλησης όσο και στη συμπλήρωση των απαιτούμενων ενσήμων για τη συνταξιοδότηση των ωφελουμένων.

Την εκκίνηση του προγράμματος ανέργων ανακοίνωσε η διοικήτρια της ΔΥΠΑ, Γιάννα Χορμόβα, μιλώντας στο ΕΡΤnews, γνωστοποιώντας παράλληλα ότι άμεσα ανοίγουν και οι αιτήσεις για 1.000 θέσεις πτυχιούχων, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη και οι αιτήσεις για τις επαγγελματικές σχολές της ΔΥΠΑ.

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Η κ. Χορμόβα εξήγησε ότι το πρόγραμμα για τους ανέργους άνω των 55 ετών δίνει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να συμπληρώσουν τα απαραίτητα ένσημα για τη συνταξιοδότησή τους, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει σημαντικά δήμους, περιφέρειες και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που αντιμετωπίζουν ελλείψεις προσωπικού. Παράλληλα, όπως σημείωσε, συμβάλλει στη μείωση των ηλικιακών διακρίσεων στην αγορά εργασίας, επαναφέροντας εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας στην απασχόληση.

Η διοικήτρια της ΔΥΠΑ διευκρίνισε ότι οι φορείς θα υποβάλουν τις ανάγκες τους στις αρχές Αυγούστου, ενώ στη συνέχεια οι εργασιακοί σύμβουλοι της ΔΥΠΑ θα προτείνουν κατάλληλους υποψηφίους από το μητρώο των εγγεγραμμένων ανέργων. Η τελική επιλογή θα γίνεται από τον φορέα που θα πραγματοποιήσει την πρόσληψη.

Η διάρκεια της απασχόλησης θα είναι 24 μήνες (12+12), με πλήρη ασφαλιστική κάλυψη, ενώ η ΔΥΠΑ θα επιχορηγεί τους φορείς για την καταβολή των αποδοχών των εργαζομένων.

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Προτεραιότητα θα δοθεί στους μακροχρόνια ανέργους, με βασικό κριτήριο τη διάρκεια της ανεργίας. Εφόσον όμως σε κάποια περιοχή δεν υπάρχουν αρκετοί μακροχρόνια άνεργοι άνω των 55 ετών για να καλυφθούν οι διαθέσιμες θέσεις, θα μπορούν να επιλεγούν και άνεργοι με μικρότερο χρόνο ανεργίας.

Στόχος της ΔΥΠΑ είναι η ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών έως τα τέλη Σεπτεμβρίου, ώστε οι προσλήψεις να προχωρήσουν το συντομότερο δυνατό, καθώς το πρόγραμμα συγκεντρώνει ιδιαίτερα μεγάλο ενδιαφέρον τόσο από τους φορείς όσο και από τους ίδιους τους ανέργους.

Ανοίγουν αιτήσεις για πτυχιούχους

Παράλληλα, η διοικήτρια της ΔΥΠΑ ανακοίνωσε ότι ανοίγουν άμεσα οι αιτήσεις για πρόγραμμα 1.000 θέσεων εργασίας που απευθύνεται σε εγγεγραμμένους ανέργους πτυχιούχους πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης, ηλικίας έως 54 ετών, ώστε να μην επικαλύπτεται με το πρόγραμμα για τους άνω των 55.

Η επιλογή των υποψηφίων θα βασίζεται στη μοριοδότηση της ανεργίας, της επαγγελματικής εμπειρίας, των ακαδημαϊκών και λοιπών προσόντων, ενώ θα ακολουθεί και συνέντευξη. Οι καθαρές μηνιαίες αποδοχές ανέρχονται σε 1.250 ευρώ για τους αποφοίτους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και σε 1.200 ευρώ για τους αποφοίτους Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο γεγονός ότι οι αιτήσεις για το συγκεκριμένο πρόγραμμα υποβάλλονται αποκλειστικά από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους ανέργους, οι οποίοι θα πρέπει να παρακολουθούν προσεκτικά τις σχετικές ανακοινώσεις και να επιλέξουν τις θέσεις που τους ενδιαφέρουν.