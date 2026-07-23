Λιπάσματα: Τελευταία εβδομάδα υποβολής παραστατικών από τους αγρότες για την επιδότηση 15% της αγοράς

Λίγες μέρες απομένουν για την υποβολή παραστατικών αγοράς λιπασμάτων από τους αγρότες προκειμένου να λάβουν την επιδότηση 15% επί της αξίας της αγοράς τους μετά την πρόσφατη παράταση που δόθηκε από την ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων).

Η ΑΑΔΔΕ έχει γνωστοποιήσει στους αγρότες ότι η πλατφόρμα για τα λιπάσματα θα υποδέχεται τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι τις 31 Ιουλίου, αντί της 19ης Ιουλίου που ήταν η πρόσφατη προθεσμία, για παραστατικά που έχουν εκδοθεί από 15/3/2026 έως 30/6/2026. Για παραστατικά που έχουν εκδοθεί από 1/7/2026 έως 31/8/2026 η προθεσμία είναι από τις 7 έως τις 17 Σεπτεμβρίου 2026.

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Η παράταση δίνεται με στόχο να διευκολυνθούν οι δικαιούχοι παραγωγοί στην ολοκλήρωση της διαδικασίας, ενώ η καταβολή της ενίσχυσης για την πρώτη περίοδο προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί έως τις 10 Αυγούστου 2026.

Παράλληλα, προβλέπονται ακόμη δύο καταβολές της ενίσχυσης. Η δεύτερη θα πραγματοποιηθεί έως τις 31 Αυγούστου και η τρίτη έως τις 25 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα των αντίστοιχων περιόδων υποβολής.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΑΑΔΕ

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