Λιπάσματα: Τελευταία εβδομάδα υποβολής παραστατικών από τους αγρότες για την επιδότηση 15% της αγοράς

Λίγες μέρες απομένουν για την υποβολή παραστατικών αγοράς λιπασμάτων από τους αγρότες προκειμένου να λάβουν την επιδότηση 15% επί της αξίας της αγοράς τους μετά την πρόσφατη παράταση που δόθηκε από την ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων).
Η ΑΑΔΔΕ έχει γνωστοποιήσει στους αγρότες ότι η πλατφόρμα για τα λιπάσματα θα υποδέχεται τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι τις 31 Ιουλίου, αντί της 19ης Ιουλίου που ήταν η πρόσφατη προθεσμία, για παραστατικά που έχουν εκδοθεί από 15/3/2026 έως 30/6/2026. Για παραστατικά που έχουν εκδοθεί από 1/7/2026 έως 31/8/2026 η προθεσμία είναι από τις 7 έως τις 17 Σεπτεμβρίου 2026.
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Η παράταση δίνεται με στόχο να διευκολυνθούν οι δικαιούχοι παραγωγοί στην ολοκλήρωση της διαδικασίας, ενώ η καταβολή της ενίσχυσης για την πρώτη περίοδο προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί έως τις 10 Αυγούστου 2026.
Παράλληλα, προβλέπονται ακόμη δύο καταβολές της ενίσχυσης. Η δεύτερη θα πραγματοποιηθεί έως τις 31 Αυγούστου και η τρίτη έως τις 25 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα των αντίστοιχων περιόδων υποβολής.
Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΑΑΔΕ
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- Για παραστατικά που εκδόθηκαν από 15 Μαρτίου έως 30 Ιουνίου 2026, οι αιτήσεις υποβάλλονται έως και τις 31 Ιουλίου 2026, με την προϋπόθεση ότι οι ενδιαφερόμενοι έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) έως τις 30 Ιουνίου 2026
- Για παραστατικά της ίδιας περιόδου, οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από 5 έως και 21 Αυγούστου 2026, εφόσον η εγγραφή στο ΜΑΑΕ πραγματοποιήθηκε από 1 έως 31 Ιουλίου 2026
- Για παραστατικά που εκδόθηκαν από 1η Ιουλίου έως 31 Αυγούστου 2026, οι αιτήσεις θα υποβληθούν από 7 έως και 17 Σεπτεμβρίου 2026, υπό την προϋπόθεση ότι οι ενδιαφερόμενοι έχουν εγγραφεί στο ΜΑΑΕ έως τις 31 Αυγούστου 2026