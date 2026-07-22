Πετρέλαιο: Ράλι στα 95 δολάρια για το Brent, φόβοι για βενζίνη και ντίζελ πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο

Ισχυρή άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου καθώς η κλιμάκωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή τροφοδοτούν ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά αλλά και για τις τιμές των καυσίμων.

Η τιμή του αργού πετρελαίου Brent σημείωσε άνοδο άνω του 4% στις συναλλαγές της Τετάρτης (22.7.2026) φτάνοντας στα 95 δολάρια το βαρέλι, δηλαδή στο υψηλό επτά εβδομάδων, διευρύνοντας τα κέρδη του για τέταρτη συνεχή συνεδρίαση, στον απόηχο των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

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Ανάλογη είναι η εικόνα για το αμερικανικού τύπου αργό WTI που διαπραγματεύεται κοντά στα 88 δολάρια το βαρέλι.

Οι επενδυτές παρακολουθούν την κλιμάκωση των κινδύνων στην αγορά αφότου ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την προοπτική διαπραγματεύσεων με το Ιράν βραχυπρόθεσμα και προειδοποίησε για ευρύτερη στρατιωτική επιχείρηση, κάνοντας λόγο για πιθανές επιθέσεις στην ύποπτη πυρηνική εγκατάσταση του όρους Pickaxe. Υποσχέθηκε επίσης αντίποινα εάν οι αντάρτες Χούθι στην Υεμένη, που υποστηρίζονται από το Ιράν, πλήξουν τη ναυτιλία στην Ερυθρά Θάλασσα.

Εν τω μεταξύ, ο αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε για 11η συνεχή ημέρα επιθέσεις κατά του Ιράν, λέγοντας ότι οι επιχειρήσεις στοχεύουν στη μείωση της ικανότητας της Τεχεράνης να απειλήσει τη ναυτιλία μέσω των Στενών του Ορμούζ.

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Οι ανησυχίες για την προσφορά επεκτάθηκαν πέρα από τη Μέση Ανατολή μετά από νέες επιθέσεις στον τερματικό σταθμό της Κοινοπραξίας Αγωγού της Κασπίας στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας της Ρωσίας, μια βασική οδό εξαγωγής αργού πετρελαίου από το Καζακστάν. Αυτές οι εξελίξεις καταδεικνύουν μια γενικευμένη διαταραχή στην αγορά πετρελαίου.

Προ των πυλών τα 2 ευρώ στη βενζίνη

Εντωμεταξύ, αυξάνονται οι φόβοι για νέο κύκλο ανατιμήσεων στα καύσιμα. Στην ελληνική αγορά που οι τιμές δεν αποκλιμακώθηκαν, όπως θα περίμενε κανείς, κατά τον πτωτικό κύκλο των τιμών στη διεθνή αγορά, σημειώνονται καθημερινές αυξήσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να είναι μεγαλύτερες εάν δεν εφαρμοζόταν η έκπτωση από τα διυλιστήρια (10 λεπτά στη βενζίνη και 5 λεπτά στο ντίζελ).

Με την τιμή στου Brent να έχει φτάσει πάλι στα 95 δολάρια το βαρέλι αναμένεται περαιτέρω άνοδος. Με βάση τα πρόσφατα στοιχεία του Παρατηρητηρίου Καυσίμων η μέση τιμή της αμόλυβδης 95 οκτανίων διαμορφώνεται ήδη στα 1,982 ευρώ ανά λίτρο ενώ η μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης (ντίζελ) έχει φτάσει στα 1,966 ευρώ ανά λίτρο.