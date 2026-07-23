«Φωτιά» οι τιμές των καυσίμων, με τα 2 ευρώ φλερτάρουν βενζίνη και ντίζελ – Νέα μέτρα στο τραπέζι

Η νέα ανοδική πορεία που έχουν πάρει τα καύσιμα λόγω της αναζωπύρωσης του πολέμου στο Ιράν κάνει ακόμα πιο δύσκολη τη ζωή νοικοκυριών και επιχειρήσεων αναγκάζοντας την κυβέρνηση να βάλει στο τραπέζι το ενδεχόμενο νέων μέτρων ελάφρυνσης.

Ενδεικτικό της αύξησης που έχουν πάρει οι τιμές στα καύσιμα λόγω της κλιμάκωσης του πολέμου στο Ιράν είναι πως η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης αγγίζει τα 2 ευρώ ανά λίτρο, ενώ σε κάποιες περιοχές ξεπερνά αυτό το ποσό και κάνει τα μέχρι τώρα μέτρα ελάφρυνσης να μην επαρκούν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης βρίσκεται στο 1,988 ευρώ ανά λίτρο και η μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης (ντίζελ) βρίσκεται στο 1,981 ευρώ ανά λίτρο (22.7.2026), με αύξηση που αγγίζει το 3% για τη βενζίνη και ξεπερνά το 20,7% για το πετρέλαιο κίνησης σε ένα μήνα

Οι αυξήσεις στην αμόλυβδη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης καταγράφονται παρά την έκπτωση των 10 λεπτών και 5 λεπτών το λίτρο αντίστοιχα που εφαρμόζουν τα διυλιστήρια από τις 14 Ιουλίου 2026, σε συνεννόηση με την κυβέρνηση, γεγονός που αποτυπώνει το κύμα των ανατιμήσεων στη διεθνή αγορά.

Το κλίμα γίνεται ακόμα πιο δυσοίωνο όσο οι συγκρούσεις στο Ιράν συνεχίζονται και το μέλλον σχετικά με τις τιμές καυσίμων είναι ιδιαίτερα θολό. Ήδη την Πέμπτη η τιμή του brent έπιασε νέα υψηλά έξι εβδομάδων ξεπερνώντας τα 96 δολάρια το βαρέλι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το ράλι των τιμών φέρνει συνεχείς ανατιμήσεις στην αντλία. Είναι ενδεικτικό ότι τη Δευτέρα η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης βρισκόταν στο 1,977 ευρώ ανά λίτρο και μέσα σε μόλις δύο μέρες βρέθηκε στο 1,988 ευρώ ανά λίτρο. Αντίστοιχα, σύμφωνα με το δελτίο επισκόπησης υγρών καυσίμων από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή. η μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης βρέθηκε από το 1,950 ευρώ ανά λίτρο στο 1,981 ευρώ ανά λίτρο τόσο η τιμή της βενζίνης όσο και του πετρελαίου κίνησης αυξήθηκαν.

Στα 800 εκατ. ευρώ η στήριξη των τιμών

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, δήλωσε στον ΣΚΑΪ ότι η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο νέων μέτρων ελάφρυνσης, δίνοντας βάρος στο πετρέλαιο κίνησης.

«Στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του προϋπολογισμού, της οικονομίας και των ευρωπαϊκών δημοσιονομικών κανόνων, εξετάζουμε συνολικά το θέμα των καυσίμων. Θα δώσουμε έμφαση στο ντίζελ, καθώς δεν επηρεάζει μόνο το κόστος μετακίνησης αλλά και το κόστος παραγωγής και μεταφοράς των προϊόντων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στο ύψος του ποσού που μπορεί να δοθεί για νέα μέτρα ελάφρυνσης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, ο υπουργός αποκάλυψε ότι υπάρχουν ακόμα 200 εκατ. ευρώ διαθέσιμα. «Έχουμε κρατήσει χρήματα στην άκρη και δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα χέρια. Από την αρχή του χρόνου έχουν δοθεί 800 εκατ. ευρώ για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης και υπάρχουν ακόμη περίπου 200 εκατ. ευρώ διαθέσιμα».

Τα σενάρια φέρεται να εξετάζει η κυβέρνηση πέρα από τη μείωση στην τιμή του ντίζελ, αλλά και μια νέα συμφωνία με τα διυλιστήρια για μεγαλύτερη μείωση στις τιμές της βενζίνης και του diesel, σε περίπτωση που συνεχιστούν οι διεθνείς πιέσεις. Σημειώνεται ότι τα πρόσθετα μέτρα αναμένεται να ληφθούν μόνο στην περίπτωση που η ανοδική πορεία των διεθνών χτυπήσει με ακόμα μεγαλύτερη ένταση την ελληνική αγορά.