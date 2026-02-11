ΑΑΔΕ: Νέα «όπλα» κατά της φοροδιαφυγής μέσα στο 2026

Η πλήρης ψηφιοποίηση των φορολογικών ελέγχων μέσα στο 2026 για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, τίθεται ως κεντρικός στόχος στο επιχειρησιακό πρόγραμμα της ΑΑΔΕ, με παρεμβάσεις που συνδέονται χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Όπως αναφέρει το Ενιαίο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής, το πακέτο για τη χρονιά περιλαμβάνει τρεις βασικές κινήσεις της ΑΑΔΕ που «κουμπώνουν» πάνω στο myDATA και στους τελωνειακούς ελέγχους, κατά του λαθρεμπορίου και της φοροδιαφυγής.

Η πρώτη αφορά την εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος επιχειρησιακής ανάλυσης δεδομένων (Business Intelligence) με νέα αρχιτεκτονική δεδομένων και ενσωμάτωση τεχνητής νοημοσύνης. Στόχος είναι να μπορεί η ΑΑΔΕ να συνθέτει και να «διαβάζει» μαζικά δεδομένα, να εντοπίζει αποκλίσεις και μοτίβα κινδύνου και να κάνει πιο στοχευμένους ελέγχους, ενώ παράλληλα να βελτιώνει την εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων.

Η δεύτερη κίνηση αφορά την αντικατάσταση του σημερινού e-send, με νέο σύστημα που θα παρακολουθεί τις συναλλαγές των ταμειακών μηχανών σε σχεδόν πραγματικό χρόνο και θα τις διαβιβάζει άμεσα στο myDATA. Για την αγορά, αυτό μεταφράζεται σε πιο «σφιχτή» ροή δεδομένων από την έκδοση της απόδειξης μέχρι την ψηφιακή καταγραφή της και σε μικρότερα περιθώρια καθυστέρησης ή ασυνέπειας στη διαβίβαση.

Η τρίτη παρέμβαση, με παράδοση που τοποθετείται στο δεύτερο τρίμηνο του 2026, είναι ένα σύστημα ψηφιακής παρακολούθησης της διακίνησης εμπορευμάτων. Το εργαλείο θα παρακολουθεί επαγγελματικά οχήματα και εμπορευματοκιβώτια κατά την είσοδο και την κυκλοφορία τους στη χώρα, με στόχο καλύτερη στόχευση των τελωνειακών ελέγχων, ενίσχυση της προσπάθειας κατά του λαθρεμπορίου και περιορισμό του φορολογικού κενού και της παραοικονομίας.