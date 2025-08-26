ΑΑΔΕ: Παράταση μέχρι το Μάρτιο του 2027 για το κλείσιμο των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων

Mέχρι το Μάρτιο του 2027 θα έχουν ευκαιρία χιλιάδες φορολογούμενοι να κλείσουν τις εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις τους στην ΑΑΔΕ και μάλιστα με διαγραφή προστίμων και προσαυξήσεων έως και κατά 75%, σύμφωνα με απόφαση του υπουργείου Οικονομικών.

Η απόφαση του ΥΠΟΙΚ ελήφθη προκειμένου να «ξεμπλοκαριστεί» η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί από το μεγάλο όγκο των υποθέσεων που εκκρεμούν στα δικαστήρια και οι οποίες ήταν αδύνατον να εξετασθούν κατά τον προηγούμενο «κύκλο» λειτουργίας της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών, σύμφωνα με το ertnews. Ενδεικτικά στο τέλος του περασμένου Μαΐου (σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΑΑΔΕ) εκκρεμούσε η εκδίκαση 37.262 υποθέσεων εκ των οποίων οι 36.318 είναι προσφυγές φορολογουμένων, οι οποίες απορρίφθηκαν από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών.

Σύμφωνα με την σχετική απόφαση του ΥΠΟΙΚ, οι φορολογούμενοι με εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και των διοικητικών δικαστηρίων μπορούν να υποβάλουν αίτηση ενώπιον της Επιτροπής με αίτημα την εξώδικη επίλυση της διαφοράς. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά έως τις 24 Ιουλίου 2026. Το αίτημα μπορεί να αφορά μόνο σε υποθέσεις που εκκρεμούν και δεν έχουν συζητηθεί, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων έως τις 23 Ιουλίου 2026. Η Επιτροπή θα εξετάσει τις αιτήσεις έως 31 Δεκεμβρίου 2026 και θα εκδώσει τα πρακτικά έως 31 Μαρτίου 2027.

Επιτρέπεται επίσης η υποβολή νέας αίτησης εντός της προθεσμίας (έως 24 Ιουλίου 2026) σε υποθέσεις για τις οποίες είχε υποβληθεί αίτηση και απορρίφθηκαν από την Επιτροπή για τυπικούς λόγους, καθώς και σε υποθέσεις ματαιωθείσες ή απορριφθείσες για τις οποίες έχουν προκύψει νέα στοιχεία ή νομολογία ή έχει εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση ποινικού δικαστηρίου.

Αιτήσεις που δεν εξετάζονται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2026, θεωρείται ότι απορρίφθηκαν σιωπηρά. Για όσο διάστημα η υπόθεση εκκρεμεί ενώπιον των Επιτροπών, η δίκη ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας ή του αρμοδίου τακτικού διοικητικού δικαστηρίου αναστέλλεται και η υπόθεση διαγράφεται από το πινάκιο με πράξη του Προέδρου του δικαστηρίου. Η αναστολή δεν καταλαμβάνει την προσωρινή δικαστική προστασία.

Η πρόταση της Επιτροπής κοινοποιείται στον αιτούντα και αυτός δύναται να την αποδεχθεί εντός δέκα εργασίμων ημερών από την κοινοποίησή της, ενώ μερική αποδοχή της πρότασης της Επιτροπής δεν επιτρέπεται.

Με την αποδοχή της απόφασης της Επιτροπής επιλύεται αμετάκλητα η εκκρεμής διαφορά και η απόφαση δεν προσβάλλεται με κανένα ένδικο βοήθημα ή μέσο.

«Κούρεμα» και δόσεις

Με την επίλυση της διαφοράς και εφόσον καταβληθεί από το φορολογούμενο ποσοστό τουλάχιστον 30% του κύριου φόρου που οφείλεται, εντός 10 εργάσιμων ημερών από την υπογραφή του συμβιβασμού το ποσό της οφειλής καταβάλλεται σε έως 24 δόσεις και παρέχεται έκπτωση στους πρόσθετους φόρους, τόκους, προσαυξήσεις και πρόστιμα η οποία ανέρχεται σε 75% εάν καταβληθεί σε 1 δόση, σε 65% για 2-4 δόσεις, σε 55% για 5 -8 δόσεις, σε 50% για 9-12 δόσεις, σε 45% για 13-16 δόσεις, σε 40% για 17 – 20 δόσεις και σε 35% για 21 -24 δόσεις.