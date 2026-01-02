Συμβαίνει τώρα:
Καραμπόλα τεσσάρων αυτοκινήτων στον Κηφισό, καθυστερήσεις στην κυκλοφορία
Χρηστικά

ΑΑΔΕ: Πρόστιμα σε περίπου 790.000 ιδιοκτήτες για τα τέλη κυκλοφορίας του 2026

To 88% των οδηγών πλήρωσαν εμπρόθεσμα - Kλιμακωτές προσαυξήσεις έρχονται για όσους καθυστέρησαν
Traffic jam with a row of cars on a highway during rush hour in the evening after work. red brake lights of stopped cars on the background of wet asphalt with white lanes at sunset
iStock

Περίπου 790.000 ιδιοκτήτες οχημάτων δεν πλήρωσαν εμπρόθεσμα τα τέλη κυκλοφορίας για το 2026 και πλέον βρίσκονται αντιμέτωποι με πρόστιμα και προσαυξήσεις, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Στις 31 Δεκεμβρίου 2025, που έληξε η προθεσμία, η ΑΑΔΕ ανακοίνωσε ότι 5,94 εκατομμύρια οχήματα πλήρωσαν εμπρόθεσμα τα τέλη κυκλοφορίας, ποσοστό 88% του συνόλου των 6,75 εκατομμυρίων οχημάτων που είναι καταχωρισμένα στη χώρα. Το ποσοστό αυτό παραμένει στα ίδια επίπεδα με πέρυσι.

Τα πρόστιμα διαμορφώνονται ως εξής:

  • 25% επί του ποσού των τελών εάν η εξόφληση γίνει έως 2.2.2026
  • 50% εάν γίνει έως 2.3.2026
  • Ισόποσο των τελών σε περίπτωση εξόφλησης από 3.3.2026 και μετά, ή σε μερική/μη καταβολή

Τα πρόστιμα μειώνονται κατά 50% για ταξί, φορτηγά και λεωφορεία. Επιπλέον, 208.976 οχήματα τέθηκαν σε ακινησία, απαλλάσσοντας τους ιδιοκτήτες από την υποχρέωση των τελών

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Χρηστικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
164
142
118
96
59
Χρηστικά: Περισσότερα άρθρα
Παράταση επιδότησης προσωρινής στέγασης για κατοίκους που επλήγησαν από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου 2023
Κομβικός όρος για να συνεχιστεί η καταβολή είναι ο δικαιούχος να έχει καταθέσει εμπρόθεσμα αίτηση για Στεγαστική Συνδρομή, αλλιώς η επιδότηση διακόπτεται αυτοδίκαια
Επίσκεψη του Επιτρόπου Γεωργίας της ΕΕ Γιάνους Βοϊτσεχόφσκι σε περιοχές της Θεσσαλίας που επλήγησαν από τις πρόσφατες πλημμύρες Πέμπτη 5 Οκτωβρίου 2023.
Newsit logo
Newsit logo