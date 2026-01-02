ΑΑΔΕ: Πρόστιμα σε περίπου 790.000 ιδιοκτήτες για τα τέλη κυκλοφορίας του 2026

Περίπου 790.000 ιδιοκτήτες οχημάτων δεν πλήρωσαν εμπρόθεσμα τα τέλη κυκλοφορίας για το 2026 και πλέον βρίσκονται αντιμέτωποι με πρόστιμα και προσαυξήσεις, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Στις 31 Δεκεμβρίου 2025, που έληξε η προθεσμία, η ΑΑΔΕ ανακοίνωσε ότι 5,94 εκατομμύρια οχήματα πλήρωσαν εμπρόθεσμα τα τέλη κυκλοφορίας, ποσοστό 88% του συνόλου των 6,75 εκατομμυρίων οχημάτων που είναι καταχωρισμένα στη χώρα. Το ποσοστό αυτό παραμένει στα ίδια επίπεδα με πέρυσι.

Τα πρόστιμα διαμορφώνονται ως εξής:

25% επί του ποσού των τελών εάν η εξόφληση γίνει έως 2.2.2026

επί του ποσού των τελών εάν η εξόφληση γίνει έως 2.2.2026 50% εάν γίνει έως 2.3.2026

εάν γίνει έως 2.3.2026 Ισόποσο των τελών σε περίπτωση εξόφλησης από 3.3.2026 και μετά, ή σε μερική/μη καταβολή

Τα πρόστιμα μειώνονται κατά 50% για ταξί, φορτηγά και λεωφορεία. Επιπλέον, 208.976 οχήματα τέθηκαν σε ακινησία, απαλλάσσοντας τους ιδιοκτήτες από την υποχρέωση των τελών