ΑΑΔΕ: Στην τελική ευθεία η ολοκλήρωση του τελωνειακού χάρτη Αττικής

Από τις 12 Οκτωβρίου αναμένεται να τεθεί σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργεία η σύσταση του Τελωνείου Ανατολικής Αττικής, με την ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων) να τονίζει ότι μπαίνει στην τελική ευθεία ο οργανωτικός μετασχηματισμός που θα εξυπηρετεί στα τελωνεία πολίτες και επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της ΑΑΔΕ σχετικά με τα τελωνεία και ειδικότερα τον οργανωτικό μετασχηματισμό των τελωνειακών υπηρεσιών της Αττικής, το σχέδιο θα τεθεί σε εφαρμογή από τις 12 Οκτωβρίου.

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Το Τελωνείο Ανατολικής Αττικής δημιουργείται με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, και ενοποιεί τις λειτουργίες των Τελωνείων Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος», Λαυρίου και Ραφήνας, με χωρική αρμοδιότητα στο σύνολο της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής.

Αναλαμβάνει το σύνολο των εμπορευματικών ροών και συναλλαγών που διαχειρίζονταν έως σήμερα οι τρεις υπηρεσίες, ενώ την ίδια στιγμή ενισχύεται η τελωνειακή επιτήρηση των εγκαταστάσεων logistics στην ευρύτερη περιοχή του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος» και η επιχειρησιακή παρουσία στους λιμένες Λαυρίου και Ραφήνας.

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, η νέα δομή ανταποκρίνεται στην αύξηση των εμπορευματικών και επιβατικών ροών, στην ανάπτυξη των logistics και του ηλεκτρονικού εμπορίου, καθώς και στις αυξημένες ανάγκες που συνδέονται με το διεθνές αεροπορικό φορτίο και την τουριστική δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένης της κρουαζιέρας.

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Όπως επισημαίνεται από τους αρμόδιους, η μεταρρύθμιση στηρίζεται στους εξής άξονες:

Κεντρικοποιημένη λειτουργία των τελωνειακών μονάδων

Ολιστική ψηφιοποίηση των τελωνειακών διατυπώσεων και διαδικασιών

Βέλτιστη αξιοποίηση του ανθρώπινου ελεγκτικού δυναμικού

Επιχειρησιακή λειτουργία του Ψηφιακού Συστήματος Παρακολούθησης Φορτηγών και Εμπορευμάτων

Με τη σύσταση του Τελωνείου Ανατολικής Αττικής ολοκληρώνεται, μετά τη δημιουργία του 1ου και 2ου Τελωνείου Πειραιά και του Τελωνείου Δυτικής Αττικής, η αναδιοργάνωση των βασικών τελωνειακών υπηρεσιών της Αττικής, ενώ σε συνδυασμό με το ΤΕΚ Αττικής, διαμορφώνεται ο νέος τελωνειακός χάρτης της χώρας, όπως επισημαίνει η ΑΑΔΕ.