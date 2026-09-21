Εξωδικαστικός μηχανισμός: Σε ισχύ το νέο πλαίσιο για την προστασία της πρώτης κατοικίας – Παραδείγματα

Από σήμερα, 21 Σεπτεμβρίου 2026, τίθεται σε ισχύ το νέο, ενισχυμένο πλαίσιο για την προστασία της κύριας κατοικίας μέσω του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε το ΥΠΟΙΚ, το νέο σχέδιο ανταποκρίνεται στο διαχρονικό αίτημα των πολιτών για ένα ενισχυμένο πλέγμα προστασίας της πρώτης κατοικίας, εισάγοντας παράλληλα μεγαλύτερη ευελιξία για εκατοντάδες χιλιάδες οφειλέτες.

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Πιο συγκεκριμένα, οι δανειολήπτες έχουν πλέον τη δυνατότητα, κατά την υποβολή της αίτησής τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού, να αιτούνται ρύθμιση των οφειλών τους με προστασία της κύριας κατοικίας τους διαχωρίζοντας αυτήν από την υπόλοιπη ακίνητη περιουσία τους.

Με τη νέα, ταχεία διαδικασία ρύθμισης, εξασφαλίζουν μεγαλύτερη διαγραφή οφειλών και χαμηλότερες μηνιαίες δόσεις, καθώς για τον υπολογισμό της ρύθμισης λαμβάνεται υπόψη μόνο η αξία της κύριας κατοικίας. Ως αντιστάθμισμα, ο οφειλέτης συναινεί στην εκούσια ρευστοποίηση των λοιπών περιουσιακών του στοιχείων (μέσω μιας απλοποιημένης διαδικασίας πλειστηριασμού).

Για την κατηγορία των ευάλωτων και επιλέξιμων οφειλετών, μάλιστα, οι πιστωτές υποχρεούνται να υποβάλουν την συγκεκριμένη εναλλακτική πρόταση ρύθμισης, δηλαδή αυτή που περιλαμβάνει τη διάσωση της κύριας κατοικίας και τη ρευστοποίηση των λοιπών ακινήτων. Σε κάθε περίπτωση, ο οφειλέτης έχει τη δυνατότητα να αποδεχθεί ή να απορρίψει την αντιπρόταση αυτή. Εάν δεν την αποδεχτεί, θα λάβει την πρόταση του εξωδικαστικού όπως ισχύει, χωρίς εκποίηση των λοιπών ακινήτων.

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Με την οριστική υπογραφή της σύμβασης αναδιάρθρωσης, απαγορεύεται ρητά κάθε πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης, πλειστηριασμού ή λήψης ασφαλιστικών μέτρων στην κύρια κατοικία του οφειλέτη, υπό τον όρο τήρησης της ρύθμισης. Επιπλέον, η ίδια η σύμβαση αποκτά ισχύ εκτελεστού τίτλου, διασφαλίζοντας μια σύντομη, ξεκάθαρη και απόλυτα συναινετική διαδικασία για όλα τα μέρη.

Με τη νέα ρύθμιση, διασφαλίζεται πλέον μόνιμα και αποτελεσματικά η προστασία της κύριας κατοικίας των πολιτών. Σε μια περίοδο που οι οικονομικές προκλήσεις απαιτούν άμεσες και δίκαιες λύσεις, το νέο πλαίσιο συνδυάζει την κοινωνική ευαισθησία με τη ρεαλιστική διευθέτηση των οφειλών. Δίνεται έτσι μια σταθερή, δεύτερη ευκαιρία σε εκατοντάδες χιλιάδες δανειολήπτες να ρυθμίσουν βιώσιμα τα χρέη τους, χωρίς τον φόβο να χάσουν το σπίτι τους.

Παράδειγμα

Οφειλέτης με συνολικές οφειλές 300.000 ευρώ και κύρια κατοικία αξίας 150.000 ευρώ υποβάλλει αίτηση στην πλατφόρμα του Εξωδικαστικού στην οποία δηλώνει ότι επιθυμεί να προστατεύσει αποκλειστικά την κύρια κατοικία του, συναινώντας παράλληλα στη ρευστοποίηση των υπόλοιπων ακινήτων του, συνολικής αξίας 50.000 ευρώ.

Βήματα οφειλέτη σύμφωνα με τη νέα διαδικασία:

Υποβάλλει αίτηση στην πλατφόρμα του Εξωδικαστικού, δηλώνοντας ότι επιθυμεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα προστασίας κύριας κατοικίας. Η πλατφόρμα διαχωρίζει αυτόματα την κύρια κατοικία αξίας 150.000 ευρώ από τα υπόλοιπα ακίνητα. Η ένταξη στη ρύθμιση συνεπάγεται ότι συναινεί στη ρευστοποίηση των λοιπών ακινήτων αξίας 50.000 ευρώ. Προκύπτει ρύθμιση μόνο με βάση την αξία της κύριας κατοικίας.

Βήμα 1 — Υπολογισμός νέας οφειλής (με βάση μόνο την κύρια κατοικία)

Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο, η ρύθμιση βασίζεται αποκλειστικά στην αξία της κύριας κατοικίας:

Νέα βάση υπολογισμού =150.000 ευρώ

Οι πιστωτές υποχρεούνται να προτείνουν ρύθμιση που:

διασώζει την κύρια κατοικία

την κύρια κατοικία ρευστοποιεί τα λοιπά ακίνητα

τα λοιπά ακίνητα μειώνει την οφειλή σε βιώσιμο επίπεδο

Διαγραφή οφειλής:

Αρχική οφειλή: 300.000 ευρώ

Αξία λοιπών ακινήτων: 50.000 ευρώ (ρευστοποίηση)

Διαγραφή που προκύπτει από τον αλγόριθμο:150.000 ευρώ

Ικανοποίηση πιστωτών από τη ρευστοποίηση λοιπών ακινήτων: 50.000 ευρώ

Οφειλή προς ρύθμιση: 150.000 ευρώ

Βήμα 2 — Νέα μηνιαία δόση

Η νέα οφειλή προς ρύθμιση ύψους 150.000 ευρώ ρυθμίζεται σε μέχρι 35 έτη (ανάλογα με την εισοδηματική κατάσταση του οφειλέτη)

Βήμα 3 — Προστασία της κύριας κατοικίας

Με την υπογραφή της σύμβασης:

Απαγορεύεται ο πλειστηριασμός της κύριας κατοικίας από τους πιστωτές που ρυθμίζονται μέσω εξωδικαστικού

από τους πιστωτές που ρυθμίζονται μέσω εξωδικαστικού Η σύμβαση έχει ισχύ εκτελεστού τίτλου

Ο οφειλέτης προστατεύεται μόνιμα, εφόσον τηρεί τη ρύθμιση

Με το νέο πλαίσιο: