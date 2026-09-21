Μειώθηκαν οι ρευματοκλοπές στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ – Χαμηλώνουν οι συντελεστές για τους καταναλωτές

Σημαντική μείωση χαρακτηρίζει τις απώλειες στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ, καθώς το 2024 υποχώρησαν και στις δύο κατηγορίες, γεγονός που επηρεάζει τις χρεώσεις των καταναλωτών στο εξής.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με νέα απόφαση της ΡΑΑΕΥ, οι τεχνικές απώλειες υποχώρησαν από 5,795% σε 5,76%, ενώ οι μη τεχνικές απώλειες (ρευματοκλοπές) από 5,568% σε 5,05%. Σε όρους ηλεκτρικής ενέργειας οι ρευματοκλοπές έπεσαν από τις 2.250.512 μεγαβατώρες το 2023, σε 2.143.203 το 2024, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΔΕΔΔΗΕ.

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Πρόκειται για το αποτέλεσμα των ενισχυμένων ελέγχων στους οποίους προβαίνει τα τελευταία χρόνια ο διαχειριστής, μετά τη γιγάντωση του φαινομένου στα χρόνια της ενεργειακής κρίσης. Βάσει του σχεδίου του ΔΕΔΔΗΕ, η μαζική εγκατάσταση των έξυπνων μετρητών πρόκειται σταδιακά να ρίξει ακόμα περισσότερο τις απώλειες με ορίζοντα τα τέλη της δεκαετίας.

Η πτωτική τάση των απωλειών μεταφράζεται ήδη σε χαμηλότερους συντελεστές προσαύξησης καταναλώσεων για τους καταναλωτές. Πρόκειται για την επιβάρυνση που προκύπτει ώστε να αντισταθμιστεί η χαμένη ενέργεια στο δίκτυο.

Συγκεκριμένα, στη Χαμηλή Τάση ο συντελεστής διαμορφώνεται πλέον σε 15,17% από 16,19% προηγουμένως. Αντίστοιχα στη Μέση τάση τίθεται σε 4,35% από 4,59%.

Να σημειωθεί ότι η αναπροσαρμογή των συντελεστών θα τεθεί σε ισχύ από το Νοέμβριο.

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Παράλληλα, τα σχόλιά της παρέθεσε η ΡΑΑΕΥ αναφορικά με την όλη προσπάθεια περιορισμού των απωλειών. Όπως ανέφερε σχετικά, ο ΔΕΔΔΗΕ έχει εντείνει τις προσπάθειές του εφαρμόζοντας μέτρα και αναβαθμίζοντας τη λειτουργία του δικτύου και τις δυνατότητες τηλεεποπτείας του.

Από την άλλη, η ΡΑΑΕΥ έχει εκκινήσει μια πρωτοβουλία αναθεώρησης τόσο του Κώδικα του ΕΔΔΗΕ όσο και του Εγχειριδίου των Ρευματοκλοπών, προκειμένου να βελτιωθεί η σχετική διαδικασία από πλευράς ΔΕΔΔΗΕ και να περιοριστούν φαινόμενα που προκαλούν δυσαρέσκεια στους καταναλωτές και στην ενεργειακή αγορά.