Πόσα ευρώ θα φθάσουν τελικά στην «τσέπη» των δημοσίων υπαλλήλων με την αύξηση των 40 ευρώ – Αναλυτικά παραδείγματα

Η οριζόντια αύξηση των 40 ευρώ που πρόκειται να λάβουν οι πολιτικοί δημόσιοι υπάλληλοι στους μικτούς βασικούς μισθούς τους από την 1η Απριλίου 2027 είναι αυτή τη στιγμή το επικρατέστερο σενάριο της εισοδηματικής πολιτικής για το επόμενο έτος.

Ωστόσο, η πραγματική είδηση δεν βρίσκεται στο μικτό ποσό αύξησης των αποδοχών, που είναι σταθερό για όλους, καθώς αυτό που θέλουν να γνωρίζουν οι υπάλληλοι του δημοσίου είναι η αύξηση στα καθαρά ποσά των μισθών τους.

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Για να υπολογιστεί και να διαπιστωθεί το πραγματικό όφελος, δηλαδή το ποσό της αύξησης που προκύπτει για τις καθαρές αποδοχές, εφαρμόζονται επί των μικτών ποσών, τα ποσοστά κρατήσεων συνολικού ύψους 13,92% για κύρια σύνταξη, πρόνοια, ανεργία και υγειονομική περίθαλψη και, στη συνέχεια, υπολογίζονται και οι κρατήσεις φόρου εισοδήματος με βάση τις κλίμακες με τους νέους φορολογικούς συντελεστές οι οποίοι μειώνονται ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων, καθώς και με βάση τον μηχανισμό της σταδιακής μείωσης της εκάστοτε ισχύουσας ετήσιας έκπτωσης φόρου κατά 2% για ετήσιες φορολογητέες αποδοχές που υπερβαίνουν το όριο των 12.000 ευρώ. Τα ποσά που απομένουν μετά την αφαίρεση όλων αυτών των κρατήσεων από τα μικτά ποσά είναι οι καθαρές αποδοχές, δηλαδή οι μισθοί που παίρνουν «στο χέρι» οι εργαζόμενοι.

Το συμπέρασμα που προκύπτει από τους υπολογισμούς αυτούς είναι ξεκάθαρο: λόγω της προοδευτικής φορολόγησης, η μικτή αύξηση των 40 ευρώ μεταφράζεται σε μια καθαρή αύξηση που κυμαίνεται από 22 έως 31 ευρώ τον μήνα.

Το «αγκάθι» της μη τιμαριθμοποίησης της φορολογικής κλίμακας

Η βασικότερη αιτία που η ονομαστική αύξηση των 40 ευρώ «φυλλοροεί» καθοδικά μέχρι να φτάσει στον τραπεζικό λογαριασμό του υπαλλήλου είναι η μη τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας. Καθώς τα φορολογικά κλιμάκια και τα όρια του αφορολόγητου (μέσω της έκπτωσης φόρου) παραμένουν «παγωμένα» σε σταθερά ονομαστικά επίπεδα, οποιαδήποτε μισθολογική αύξηση δίνεται σπρώχνει αυτόματα τους εργαζόμενους σε υψηλότερους φορολογικούς συντελεστές.

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Παράλληλα, αυξάνει τις ετήσιες φορολογητέες αποδοχές πάνω από το φράγμα των 12.000 ευρώ, ενεργοποιώντας τη μείωση της έκπτωσης φόρου κατά 2%. Αυτό το φαινόμενο, γνωστό στην οικονομική επιστήμη ως «δημοσιονομική διάβρωση» (fiscal drag), έχει ως αποτέλεσμα το κράτος να παίρνει πίσω μέσω των φόρων ένα σημαντικό μέρος των αυξήσεων που χορηγεί, περιορίζοντας δραστικά την πραγματική αγοραστική δύναμη των δημοσίων υπαλλήλων.

Αναλυτικά παραδείγματα

Ας δούμε όμως με αναλυτικά ενδεικτικά παραδείγματα, για κάθε κατηγορία δημοσίων υπαλλήλων, ποια θα είναι, τελικά, τα καθαρά ποσά αυξήσεων και αποδοχών που θα προκύψουν με την αύξηση των μικτών βασικών μισθών κατά 40 ευρώ οριζοντίως σε όλα τα μισθολογικά κλιμάκια:

Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ)

Νεοδιόριστος άγαμος υπάλληλος χωρίς παιδιά στο Μισθολογικό Κλιμάκιο 1 (0-3 έτη υπηρεσίας):

Σήμερα, ένας νεοδιόριστος άγαμος υπάλληλος της κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης χωρίς παιδιά, ο οποίος βρίσκεται στο ΜΚ 1 με 0-3 έτη υπηρεσίας, λαμβάνει μικτές αποδοχές ύψους 920 ευρώ. Από το ποσό αυτό αφαιρούνται ασφαλιστικές κρατήσεις 128,06 ευρώ και μηνιαίος φόρος 6,52 ευρώ, με αποτέλεσμα οι καθαρές αποδοχές που φτάνουν στην τσέπη του να διαμορφώνονται στα 785,41 ευρώ. Από την 1η Απριλίου 2027, οι μικτές αποδοχές του θα αυξηθούν στα 960 ευρώ (ποσοστιαία αύξηση μικτών 4,35%), οι ασφαλιστικές κρατήσεις θα ανέλθουν στα 133,63 ευρώ και ο μηνιαίος φόρος θα διαμορφωθεί στα 9,62 ευρώ, γεγονός που οδηγεί το τελικό καθαρό ποσό στα 816,74 ευρώ . Συνεπώς, το πραγματικό μηνιαίο όφελος για τον συγκεκριμένο υπάλληλο θα είναι 31,33 ευρώ καθαρά , το οποίο μεταφράζεται σε ποσοστιαία αύξηση καθαρών αποδοχών κατά 3,99%.

(0-3 έτη υπηρεσίας): Σήμερα, ένας νεοδιόριστος άγαμος υπάλληλος της κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης χωρίς παιδιά, ο οποίος βρίσκεται στο ΜΚ 1 με 0-3 έτη υπηρεσίας, λαμβάνει μικτές αποδοχές ύψους 920 ευρώ. Από το ποσό αυτό αφαιρούνται ασφαλιστικές κρατήσεις 128,06 ευρώ και μηνιαίος φόρος 6,52 ευρώ, με αποτέλεσμα οι καθαρές αποδοχές που φτάνουν στην τσέπη του να διαμορφώνονται στα 785,41 ευρώ. (ποσοστιαία αύξηση μικτών 4,35%), οι ασφαλιστικές κρατήσεις θα ανέλθουν στα 133,63 ευρώ και ο μηνιαίος φόρος θα διαμορφωθεί στα 9,62 ευρώ, γεγονός που οδηγεί το . Συνεπώς, το πραγματικό μηνιαίο , το οποίο μεταφράζεται σε ποσοστιαία αύξηση καθαρών αποδοχών κατά 3,99%. Έγγαμος υπάλληλος με 1 παιδί στο ΜΚ 5 (12-15 έτη προϋπηρεσίας):

Στην τρέχουσα κατάσταση, ένας έγγαμος υπάλληλος κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης με 1 παιδί, ο οποίος είναι ενταγμένος στο ΜΚ 5 έχοντας 12-15 έτη προϋπηρεσίας, αμείβεται με 1.162 ευρώ μικτά, συμπεριλαμβανομένης και της οικογενειακής παροχής. Μετά την αφαίρεση των ασφαλιστικών κρατήσεων ύψους 161,75 ευρώ και του μηνιαίου φόρου που ανέρχεται σε 30,05 ευρώ, ο υπάλληλος λαμβάνει τελικά 970,20 ευρώ καθαρά. Με τη νέα ρύθμιση από την 1η Απριλίου 2027, οι μικτές αποδοχές του θα ανέλθουν στα 1.202 ευρώ (ποσοστιαία αύξηση μικτών 3,44%), οι κρατήσεις θα προσαρμοστούν στα 167,32 ευρώ και ο φόρος θα ανέλθει στα 36,94 ευρώ, διαμορφώνοντας έτσι το καθαρό του εισόδημα στα 997,75 ευρώ. Το τελικό πραγματικό κέρδος για την τσέπη του θα ανέλθει σε 27,55 ευρώ καθαρά τον μήνα, σημειώνοντας μια ποσοστιαία αύξηση καθαρών αποδοχών ύψους 2,84%.

Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ)

Άγαμος υπάλληλος χωρίς παιδιά στο ΜΚ 2 (3-6 έτη προϋπηρεσίας):

Σήμερα, ένας άγαμος υπάλληλος κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) χωρίς παιδιά, που βρίσκεται στο ΜΚ 2 με 3-6 έτη προϋπηρεσίας, έχει μικτές αποδοχές 1.058 ευρώ. Οι ασφαλιστικές κρατήσεις του ανέρχονται σε 147,27 ευρώ και ο μηνιαίος φόρος σε 25,73 ευρώ, αφήνοντας ένα καθαρό πληρωτέο ποσό της τάξεως των 885,00 ευρώ. Από την 1η Απριλίου 2027, ο μικτός του μισθός θα αυξηθεί στα 1.098 ευρώ (ποσοστιαία αύξηση μικτών 3,78%), με τις ασφαλιστικές κρατήσεις να αγγίζουν τα 152,84 ευρώ και τον φόρο να ανεβαίνει στα 32,62 ευρώ, διαμορφώνοντας έτσι το νέο καθαρό ποσό στα 912,54 ευρώ . Αυτή η μεταβολή συνεπάγεται ένα πραγματικό καθαρό όφελος της τάξεως των 27,54 ευρώ μηνιαίως , το οποίο ισούται με ποσοστιαία αύξηση καθαρών αποδοχών κατά 3,11%.

(3-6 έτη προϋπηρεσίας): Σήμερα, ένας άγαμος υπάλληλος κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) χωρίς παιδιά, που βρίσκεται στο ΜΚ 2 με 3-6 έτη προϋπηρεσίας, έχει μικτές αποδοχές 1.058 ευρώ. Οι ασφαλιστικές κρατήσεις του ανέρχονται σε 147,27 ευρώ και ο μηνιαίος φόρος σε 25,73 ευρώ, αφήνοντας ένα καθαρό πληρωτέο ποσό της τάξεως των 885,00 ευρώ. Από την 1η Απριλίου 2027, (ποσοστιαία αύξηση μικτών 3,78%), με τις ασφαλιστικές κρατήσεις να αγγίζουν τα 152,84 ευρώ και τον φόρο να ανεβαίνει στα 32,62 ευρώ, διαμορφώνοντας έτσι το νέο . Αυτή η μεταβολή συνεπάγεται ένα πραγματικό καθαρό όφελος της τάξεως των , το οποίο ισούται με ποσοστιαία αύξηση καθαρών αποδοχών κατά 3,11%. Έμπειρος έγγαμος υπάλληλος με 2 παιδιά στο ΜΚ 10 (27-30 έτη υπηρεσίας):

Ένας έμπειρος έγγαμος υπάλληλος κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με 2 παιδιά, ο οποίος συμπληρώνει 27-30 έτη υπηρεσίας και βρίσκεται στο ΜΚ 10, λαμβάνει σήμερα μικτές αποδοχές 1.658 ευρώ, στις οποίες περιλαμβάνεται και το επίδομα τέκνων ύψους 120 ευρώ. Για τον συγκεκριμένο εργαζόμενο, οι κρατήσεις είναι 230,79 ευρώ και ο φόρος 85,23 ευρώ, με αποτέλεσμα να εισπράττει τελικά 1.341,98 ευρώ καθαρά. Μετά την εφαρμογή της αύξησης από την 1η Απριλίου 2027, οι μικτές αποδοχές του θα ανέλθουν στα 1.698 ευρώ (ποσοστιαία αύξηση μικτών 2,41%), οι κρατήσεις θα διαμορφωθούν στα 236,36 ευρώ και ο φόρος θα ανέλθει στα 91,43 ευρώ, με το τελικό καθαρό ποσό να ορίζεται στα 1.370,21 ευρώ. Με αυτόν τον τρόπο, το πραγματικό του όφελος θα ανέλθει σε 28,23 ευρώ καθαρά, παρουσιάζοντας ποσοστιαία αύξηση καθαρών αποδοχών κατά 2,10%.

Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ)

Άγαμος εργαζόμενος χωρίς παιδιά στο ΜΚ 3 (4-6 έτη υπηρεσίας):

Αυτή τη στιγμή, ένας άγαμος εργαζόμενος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης χωρίς παιδιά, ο οποίος είναι ενταγμένος στο ΜΚ 3 με 4-6 έτη υπηρεσίας, αμείβεται με μικτό μισθό 1.287 ευρώ. Μετά την παρακράτηση των ασφαλιστικών εισφορών που ανέρχονται σε 179,15 ευρώ και του μηνιαίου φόρου που ισούται με 67,31 ευρώ, ο υπάλληλος εισπράττει καθαρά 1.040,54 ευρώ. Από την 1η Απριλίου 2027, ο μικτός του μισθός θα αυξηθεί στα 1.327 ευρώ (ποσοστιαία αύξηση μικτών 3,11%), οι κρατήσεις θα διαμορφωθούν στα 184,72 ευρώ και ο φόρος θα αγγίξει τα 74,89 ευρώ, γεγονός που θα οδηγήσει το καθαρό πληρωτέο ποσό στα 1.067,40 ευρώ . Το καθαρό οικονομικό όφελος που προκύπτει για τον ίδιο ανέρχεται σε 26,86 ευρώ τον μήνα , σημειώνοντας ποσοστιαία αύξηση καθαρών αποδοχών κατά 2,58%.

(4-6 έτη υπηρεσίας): Αυτή τη στιγμή, ένας άγαμος εργαζόμενος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης χωρίς παιδιά, ο οποίος είναι ενταγμένος στο ΜΚ 3 με 4-6 έτη υπηρεσίας, αμείβεται με μικτό μισθό 1.287 ευρώ. Μετά την παρακράτηση των ασφαλιστικών εισφορών που ανέρχονται σε 179,15 ευρώ και του μηνιαίου φόρου που ισούται με 67,31 ευρώ, ο υπάλληλος εισπράττει καθαρά 1.040,54 ευρώ. Από την 1η Απριλίου 2027, (ποσοστιαία αύξηση μικτών 3,11%), οι κρατήσεις θα διαμορφωθούν στα 184,72 ευρώ και ο φόρος θα αγγίξει τα 74,89 ευρώ, γεγονός που θα οδηγήσει το . Το καθαρό οικονομικό όφελος που προκύπτει για τον ίδιο ανέρχεται σε , σημειώνοντας ποσοστιαία αύξηση καθαρών αποδοχών κατά 2,58%. Έγγαμος υπάλληλος με 1 παιδί στο ΜΚ 7 (12-14 έτη υπηρεσίας):

Σήμερα, ένας έγγαμος υπάλληλος της κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης με 1 παιδί, ο οποίος βρίσκεται στο ΜΚ 7 έχοντας 12-14 έτη υπηρεσίας, λαμβάνει μικτές αποδοχές 1.577 ευρώ. Από το ποσό αυτό αφαιρούνται ασφαλιστικές κρατήσεις ύψους 219,52 ευρώ και μηνιαίος φόρος 101,50 ευρώ, με αποτέλεσμα να του απομένουν 1.255,99 ευρώ καθαρά. Από την 1η Απριλίου 2027, οι μικτές του αποδοχές θα διαμορφωθούν στα 1.617 ευρώ (ποσοστιαία αύξηση μικτών 2,54%), οι κρατήσεις θα προσαρμοστούν στα 225,09 ευρώ και ο φόρος θα ανέλθει στα 108,38 ευρώ, με το τελικό καθαρό ποσό να αγγίζει τα 1.283,53 ευρώ. Το πραγματικό του μηνιαίο κέρδος θα είναι 27,54 ευρώ καθαρά, κάτι που αντιστοιχεί σε ποσοστιαία αύξηση καθαρών αποδοχών κατά 2,19%.

Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ)

Έγγαμος με 1 παιδί στο ΜΚ 8 (14-16 έτη υπηρεσίας):

Στην παρούσα φάση, ένας έγγαμος υπάλληλος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με 1 παιδί, ο οποίος έχει 14-16 έτη υπηρεσίας και ανήκει στο ΜΚ 8, αμείβεται με μικτά 1.715 ευρώ. Οι ασφαλιστικές του κρατήσεις ανέρχονται σε 238,73 ευρώ και ο μηνιαίος φόρος εισοδήματος διαμορφώνεται στα 125,25 ευρώ, αφήνοντας τελικά στον λογαριασμό του 1.351,02 ευρώ καθαρά. Με την εφαρμογή των νέων μέτρων από την 1η Απριλίου 2027, οι μικτές του αποδοχές θα αυξηθούν στα 1.755 ευρώ (ποσοστιαία αύξηση μικτών 2,33%), οι κρατήσεις θα ανέλθουν στα 244,30 ευρώ and ο φόρος θα αγγίξει τα 132,14 ευρώ, με το καθαρό ποσό να διαμορφώνεται στα 1.378,56 ευρώ . Το τελικό πραγματικό όφελος για τον ίδιο θα ισούται με 27,54 ευρώ καθαρά , προσφέροντας ποσοστιαία αύξηση καθαρών αποδοχών κατά 2,04%.

(14-16 έτη υπηρεσίας): Στην παρούσα φάση, ένας έγγαμος υπάλληλος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με 1 παιδί, ο οποίος έχει 14-16 έτη υπηρεσίας και ανήκει στο ΜΚ 8, αμείβεται με μικτά 1.715 ευρώ. Οι ασφαλιστικές του κρατήσεις ανέρχονται σε 238,73 ευρώ και ο μηνιαίος φόρος εισοδήματος διαμορφώνεται στα 125,25 ευρώ, αφήνοντας τελικά στον λογαριασμό του 1.351,02 ευρώ καθαρά. Με την εφαρμογή των νέων μέτρων (ποσοστιαία αύξηση μικτών 2,33%), οι κρατήσεις θα ανέλθουν στα 244,30 ευρώ and ο φόρος θα αγγίξει τα 132,14 ευρώ, με το καθαρό ποσό να διαμορφώνεται στα . , προσφέροντας ποσοστιαία αύξηση καθαρών αποδοχών κατά 2,04%. Έγγαμος με 2 παιδιά στο ΜΚ 12 (22-24 έτη υπηρεσίας):

Σήμερα, ένας έγγαμος υπάλληλος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με 2 παιδιά, ο οποίος συμπληρώνει 22-24 έτη υπηρεσίας και ανήκει στο ΜΚ 12, λαμβάνει μικτές αποδοχές 2.001 ευρώ, ποσό που περιλαμβάνει και το επίδομα τέκνων. Οι κρατήσεις που του επιβάλλονται είναι 278,54 ευρώ και ο μηνιαίος φόρος του ισούται με 143,96 ευρώ, αφήνοντας ένα καθαρό εισόδημα 1.578,51 ευρώ. Από την 1η Απριλίου 2027, ο μικτός του μισθός θα ανέλθει στα 2.041 ευρώ (ποσοστιαία αύξηση μικτών 2,00%), οι κρατήσεις θα διαμορφωθούν στα 284,11 ευρώ και ο φόρος θα αυξηθεί στα 153,60 ευρώ, με το καθαρό ποσό να κλείνει τελικά στα 1.603,30 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι το πραγματικό του μηνιαίο όφελος θα διαμορφωθεί στα 24,79 ευρώ καθαρά, σημειώνοντας ποσοστιαία αύξηση καθαρών αποδοχών κατά 1.57%.

Στελέχη σε θέσεις ευθύνης