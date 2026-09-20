Η ΔΥΠΑ προσθέτει 4 Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας με ειδικότητες που ζητά η αγορά εργασίας

Τέσσερα νέα παραρτήματα Επαγγελματικών Σχολών Μαθητείας προσθέτει η ΔΥΠΑ στο δυναμικό της προκειμένου να προσφέρει στους νέους δεξιότητες που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των επιχειρήσεων στην αγορά εργασίας.

Ειδικότερα, η ΔΥΠΑ, μέσα από τη συνεργασία της πολιτείας με τις επιχειρήσεις, επιλέγει η εκπαίδευση να προσανατολίζεται στις πραγματικές ανάγκες της οικονομίας και στις δεξιότητες που ζητά η σύγχρονη αγορά εργασίας. Την θέση αυτή ενισχύει με την διεύρυνση των Επαγγελματικών Σχολών Μαθητείας σε 4 επιπλέον.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως έχει επισημάνει σε δημόσιες τοποθετήσεις της η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, βασική αποστολή του υπουργείου είναι να δημιουργεί νέες ευκαιρίες, να φέρνει πιο κοντά την προσφορά και τη ζήτηση και να τονώνει συνεχώς την απασχόληση.

Τέσσερα νέα Παραρτήματα

Στο πλαίσιο μετάβασης από τη μαθητεία στην απασχόληση, από το σχολικό έτος 2026-2027, η ΔΥΠΑ δημιουργεί τέσσερα νέα παραρτήματα σε Κρυονέρι Αττικής, Στρατώνι Χαλκιδικής, Σίνδο Θεσσαλονίκης και Καρπενήσι.

Η λειτουργία των νέων παραρτημάτων βασίζεται στη συνεργασία της ΔΥΠΑ με τη φαρμακοβιομηχανία DEMO ΑΒΕΕ, την «Ελληνικός Χρυσός», τον Εθνικό Οργανισμό Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων και την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα παραρτήματα είναι τα εξής:

Κρυονέρι Αττικής – Τεχνίτης Βιομηχανικών Αυτοματισμών. Σε συνεργασία με τη φαρμακοβιομηχανία DEMO ΑΒΕΕ, η ειδικότητα θα λειτουργήσει στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, ως παράρτημα της επαγγελματικής σχολής μαθητείας Υμηττού. Στρατώνι Χαλκιδικής – Χειριστής Μηχανημάτων Έργου. Σε συνεργασία με την «Hellas Gold», η ειδικότητα θα λειτουργήσει στο μεταλλείο μαύρων πετρών, ως παράρτημα της επαγγελματικής σχολής μαθητείας Λακκιάς. Σίνδος Θεσσαλονίκης – Φυτοτεχνικές Επιχειρήσεις και Αρχιτεκτονική Τοπίου. Σε συνεργασία με τον ΕΟΠΑΕ, η ειδικότητα θα λειτουργήσει στις εγκαταστάσεις του οργανισμού, ως παράρτημα της επαγγελματικής σχολής μαθητείας Λακκιάς. Καρπενήσι – Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις, σε συνεργασία με την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ως παράρτημα της επαγγελματικής σχολής μαθητείας Λαμίας.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν νέοι και νέες ηλικίας 15 έως 29 ετών, κάτοχοι τουλάχιστον απολυτηρίου γυμνασίου και η μαθητεία διαρκεί δύο έτη, ενώ η εβδομαδιαία αμοιβή ανέρχεται σε 130 ευρώ για τέσσερις ημέρες μαθητείας ή σε 163 ευρώ για πέντε ημέρες.

Τα οφέλη

Η ΔΥΠΑ εφαρμόζει από το 1952 το δυϊκό σύστημα μαθητείας, συνδυάζοντας τη θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση στη Σχολή με αμειβόμενη μάθηση σε πραγματικό χώρο εργασίας και οι Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας της αποτελούν έναν από τους πιο άμεσους δρόμους για την είσοδο των νέων στην αγορά εργασίας, συνδυάζοντας θεωρητική κατάρτιση με αμειβόμενη και ασφαλισμένη πρακτική άσκηση σε πραγματικές συνθήκες εργασίας.

Οι μαθητές πραγματοποιούν το πρωί μαθητεία σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα, σε θέσεις συναφείς με την ειδικότητά τους και το απόγευμα παρακολουθούν θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα.

Σύμφωνα με τη ΔΥΠΑ, τα οφέλη για τους νέους είναι πολλαπλά. Η αξιοποίηση της τεχνογνωσίας και της εμπειρίας των επιχειρήσεων συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό των προγραμμάτων σπουδών και των εργαστηρίων, ενώ παράλληλα εξασφαλίζει τη δυνατότητα μαθητείας σε σύγχρονα εργασιακά περιβάλλοντα και ταυτόχρονα ενισχύεται η απασχολησιμότητα των νέων μέσω πρακτικής άσκησης σε πραγματικές συνθήκες.

Ειδικότητες αιχμής

Για το σχολικό έτος 2026-2027, λειτουργούν 50 Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας σε όλη τη χώρα, με 41 ειδικότητες συνδεδεμένες με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας. Ειδικότερα, οι ειδικότητες συνδέονται με: