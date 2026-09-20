Οικογένειες με παιδιά: Φοροελαφρύνσεις, αυξήσεις μισθών και επιδόματα – Αναλυτικά τα μέτρα που έρχονται

Από την εποχή της πανδημίας και μετά ο αριθμός των γεννήσεων υποχωρεί σταθερά καθιστώντας αναγκαία από την πλευρά της πολιτείας την δημιουργία κινήτρων για τους νέους ώστε να αποκτήσουν (περισσότερα) παιδιά.

Οι αριθμοί γεννήσεων μιλούν από μόνοι τους αφού το πλήθος των παιδιών που γεννιούνται μειώνεται σταθερά από 86.390 γεννήσεις το 2021, σε 77.106 το 2022, σε 72.244 το 2023, σε 69.675 το 2024 και σε 66.532 το 2025 με τις μετρήσεις να καθιστούν απαραίτητη την διαμόρφωση κινήτρων από την κυβέρνηση για την βελτιστοποίηση της γεννησιμότητας.

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Πλέγμα μέτρων από το 2019

Από το 2019 έως το 2025 εφαρμόστηκε ένα ευρύ πλέγμα οικονομικών, φορολογικών και εργασιακών παρεμβάσεων για τη στήριξη των οικογενειών. Ενδεικτικά περιλαμβάνονται: εφάπαξ επίδομα γέννησης, με προσαύξηση 300-500 ευρώ για κάθε επόμενο παιδί, αύξηση αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων (70 ευρώ για κάθε παιδί), πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς», ενίσχυση των vouchers για βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, διεύρυνση των προγραμμάτων κοινωνικού τουρισμού, άδεια μητρότητας εννέα μηνών και άδεια πατρότητας 14 ημερών, τετράμηνη γονική άδεια και σε ευέλικτες μορφές εργασίας για γονείς, φορολογικές ελαφρύνσεις ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών, αύξηση του αφορολόγητου ορίου κατά 1.000 ευρώ για κάθε παιδί, Στεγαστικό πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ» με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους για τρίτεκνους -πολύτεκνους, κίνητρα για επιχειρήσεις που στηρίζουν εργαζόμενους γονείς, ειδικό τιμολόγιο ηλεκτρικής ενέργειας για πολύτεκνες οικογένειες, βοήθημα 1.000 ευρώ για αγρότισσες των οποίων τα παιδιά εισάγονται στο πανεπιστήμιο κλπ.

Τι θα ακολουθήσει

Το νέο πακέτο μέτρων που εξαγγέλθηκε στη ΔΕΘ μεταφέρει το βάρος από την εφάπαξ ενίσχυση, στη μόνιμη ελάφρυνση και στήριξη στις οικογένειες των παιδιών. Προτεραιότητα αποτελεί η φορολογική μεταχείριση των τρίτεκνων και των πολύτεκνων οικογενειών. Πριν το τέλος του 2026 προβλέπεται να θεσμοθετηθούν:

Μηδενικός φόρος για τρίτεκνους έως 20.000 ευρώ

Μηδενίζεται ή μειώνεται δραστικά ο φόρος για τρίτεκνους, στα εισοδήματα που αποκτώνται από 1.1.2027 . Στην πράξη το αφορολόγητο για οικογένεια με τρία παιδιά αυξάνεται κατά 11.000 ευρώ.

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Για τρίτεκνους με ετήσιο εισόδημα 20.000 ευρώ, η νέα ρύθμιση μηδενίζει τον φόρο.

Για παράδειγμα, τρίτεκνος ελεύθερος επαγγελματίας με ετήσιο εισόδημα 15.000 ευρώ, πλήρωνε φόρο 1.350 ευρώ που πλέον μηδενίζεται. Η ρύθμιση ευνοεί ιδιαίτερα τους περίπου 34.000 τρίτεκνους επαγγελματίες που υπάγονται στην τεκμαρτή φορολόγηση.

Ταυτόχρονα, ωφελούνται όσοι δηλώνουν υψηλότερα εισοδήματα, αφού φορολογούνται πάνω από το όριο των 20.000 ευρώ.

Μεγαλύτερη ενίσχυση για πολύτεκνους

Ο μηδενικός φορολογικός συντελεστής για εισόδημα έως 20.000 ευρώ ισχύει πλέον ήδη , με το αφορολόγητο να διαμορφώνεται σε 27.100 ευρώ για το 2026, έναντι 13.000 ευρώ το 2025.

Το νέο μέτρο όμως που θα νομοθετηθεί για πρώτη φορά, αφορά αύξηση στο επίδομα γέννησης κατά 1.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί, από το τέταρτο και μετά.

Μέχρι σήμερα, το επίδομα είχε διαμορφωθεί ως εξής:

2.400 ευρώ για το πρώτο παιδί

παιδί 2.700 ευρώ για το δεύτερο

3.00 ευρώ για το τρίτο

3.500 ευρώ για το τέταρτο και κάθε επόμενο παιδί

Με τη νέα ρύθμιση, το ποσό συνεχίζει να αυξάνεται μετά το τέταρτο παιδί:

4.500 ευρώ για το τέταρτο παιδί

παιδί 5.500 ευρώ για το πέμπτο παιδί

παιδί 6.500 ευρώ για το έκτο παιδί

παιδί 7.500 ευρώ για το έβδομο παιδί και ούτω καθεξής

Για παράδειγμα, το 14ο παιδί το οποίο απέκτησε τον Ιούλιο εφέτος μία οικογένεια στην Καβάλα δικαιούται επίδομα 14.500 ευρώ, δηλαδή 11.000 ευρώ επιπλέον που θα τα λάβει αναδρομικά.

Η διαφοροποίηση αυτή σηματοδοτεί αλλαγή φιλοσοφίας: η πολιτεία δεν περιορίζεται πλέον στην ενίσχυση της πρώτης γέννησης, αλλά επιχειρεί να στηρίξει περισσότερο τις οικογένειες που αποφασίζουν να αποκτήσουν τρίτο, τέταρτο ή και περισσότερα παιδιά.

Επενδυτικός λογαριασμός για τη νέα γενιά

Θεσμοθετείται ειδικός επενδυτικός λογαριασμός όπου οι γονείς μπορούν να ανοίξουν για τα βρέφη κατά τα πρώτα δύο έτη από τη γέννησή τους. Η πολιτεία θα βάζει στο λογαριασμό αυτόν, ποσό ίσο με αυτό που καταθέτει κάθε χρόνο ο γονέας και μέχρι 1.200 ευρώ ετησίως, μέχρι τη συμπλήρωση των 18 ετών. Τα ποσά της κρατικής συνεισφοράς θα πιστώνονται περιοδικά στους λογαριασμούς από το Υπουργείο Οικονομικών.

Στέγαση και μεγαλύτερα σπίτια

Στο μέτωπο της στέγασης, διευρύνονται τα φορολογικά κίνητρα για ιδιοκτήτες που διαθέτουν κενές κατοικίες σε μακροχρόνια μίσθωση. Για τις τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες αυξάνεται το όριο των 120 τετραγωνικών μέτρων, κατά 20 τετραγωνικά μέτρα για κάθε εξαρτώμενο παιδί πάνω από τα δύο.

Επιπλέον, θα ισχύσουν προνομιακοί όροι ένταξης στο νέο «Σπίτι μου ΙΙΙ» για μέλη πολύτεκνων οικογενειών.

Η επόμενη δοκιμασία

Το κρίσιμο ερώτημα είναι αν οι νέες ρυθμίσεις θα επηρεάσουν τις αποφάσεις των ζευγαριών ή απλώς θα περιορίσουν το κόστος για οικογένειες που έχουν ήδη αποκτήσει παιδιά. Σε κάθε περίπτωση, η αντιμετώπιση του δημογραφικού απαιτεί μια μακροπρόθεσμη εθνική στρατηγική για την οικογένεια, με στόχο όχι μόνο τη στήριξη των υφιστάμενων οικογενειών, αλλά και τη δημιουργία συνθηκών που θα ενθαρρύνουν τη δημιουργία νέων.