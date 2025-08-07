ΑΔΜΗΕ-ΔΕΔΔΗΕ: Σε ποιες περιοχές έχει μείνει περιθώριο για φωτοβολταϊκά σε αγροτική γη

Σε νέα ανακοίνωση σχετικά με το περιθώριο ισχύος φωτοβολταϊκών σταθμών σε αγροτική γη ανά Περιφέρεια προχώρησαν οι ΔΕΔΔΗΕ και ΑΔΜΗΕ.

Σημειώνεται ότι ο σχετικός πίνακας που ανακοίνωσε η ΔΕΔΔΗΕ και ΑΔΜΗΕ αφορά τα φωτοβολταϊκά με ισχύ έως 1 μεγαβάτ. Σε Περιφερειακές Ενότητες όπου έχει καλυφθεί το μέγιστο όριο ισχύος, οι διαχειριστές παύουν να εξετάζουν νέες αιτήσεις χορήγησης Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επίσης, απορρίπτουν τις εκκρεμείς αιτήσεις χορήγησης Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών εγκατεστημένης ισχύος ≤ 1 MW σε αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας στις υπόψη περιοχές καθώς και τις αιτήσεις για τις οποίες έχει χορηγηθεί Αδυναμία Σύνδεσης και έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον για διατήρηση σε εκκρεμότητα της αίτησης για χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης.

Εξακολουθούν να εξετάζουν εκκρεμή ή νέα κοινά αιτήματα ή αυτοτελείς αιτήσεις που αφορούν στις εν λόγω Περιφερειακές Ενότητες, εφόσον οι σταθμοί που απαρτίζουν αυτά τα αιτήματα εγκαθίστανται σε γήπεδα/αγροτεμάχια που δεν έχουν χαρακτηριστεί ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας ή εξαιρούνται κατά νόμο από τους σχετικούς περιορισμούς εγκατάστασης.

Από το νέο πίνακα προκύπτει ότι δεν υπάρχει σχεδόν καθόλου περιθώριο στην Αττική, με μόλις 58 MW στα νησιά και 44 MW στη Δυτική Αττική.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μικρά είναι τα περιθώρια και στην Ήπειρο, με 18 MW στη Θεσπρωτία και 23 MW στην Πρέβεζα.

Από την άλλη, εκατοντάδες μεγαβάτ υπάρχουν σε περιοχές όπως η Αν. Μακεδονία-Θράκη, η Δ. Ελλάδα, η Θεσσαλία, η Κεντρική Μακεδονία, η Κρήτη και η Πελοπόννησος.

Δείτε τον αναλυτικό κατάλογο εδώ.