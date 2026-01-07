Αγρότες: Αναδιανομή 160 εκατ. ευρώ από αδιάθετους ευρωπαϊκούς πόρους της βασικής ενίσχυσης

Πρόσθετη ενίσχυση συνολικού ύψους 160 εκατ. ευρώ θα κατευθυνθεί προς αγρότες και κτηνοτρόφους, από αδιάθετους ευρωπαϊκούς πόρους της βασικής ενίσχυσης που, όπως ξεκαθαρίστηκε στη σημερινή (7.1.2025) εξειδίκευση των μέτρων υπέρ του πρωτογενούς τομέα, δεν θα επιστραφούν στις Βρυξέλλες αλλά θα μοιραστούν εντός του συστήματος.

Το οικονομικό επιτελείο περιέγραψε την αναδιανομή ως «μαξιλάρι» που προκύπτει από την εφαρμογή του νέου, υβριδικού τρόπου πληρωμών και από τους ελέγχους που συνοδεύουν τις ενισχύσεις στους αγρότες. Μετά την ολοκλήρωση των διασταυρώσεων, το ποσό θα «κλειδώσει» στα 160 εκατ. ευρώ και θα μοιραστεί ισόποσα σε δύο μεγάλες ομάδες, 80 εκατ. ευρώ σε κτηνοτρόφους και 80 εκατ. ευρώ σε βαμβακοπαραγωγούς και σιτοπαραγωγούς, προερχόμενα από αδιάθετους ευρωπαϊκούς πόρους.

Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν, για τους καλλιεργητές βαμβακιού και σιτηρών η ενίσχυση θα περάσει μέσα από τα οικολογικά σχήματα, με στόχο να καλυφθεί πλήρως η σχετική ζήτηση. Για την κτηνοτροφία, το «πακέτο» των 80 εκατ. ευρώ περιλαμβάνει τόσο πρόσθετη βασική ενίσχυση όσο και ποσά μέσω οικολογικών σχημάτων, επίσης με λογική πλήρους κάλυψης των αιτημάτων που έχουν κατατεθεί.

Ενώ χρονοδιάγραμμα πληρωμών δεν δόθηκε με συγκεκριμένη ημερομηνία, επισημάνθηκε ότι οι εκταμιεύσεις συνδέονται με την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων, κάτι που πρακτικά μεταφέρει την πληρωμή σε επόμενο χρόνο μέσα στο έτος, ώστε να μην υπάρξουν «τρύπες» και νέες δημοσιονομικές διορθώσεις.