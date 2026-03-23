Αγρότες: Στήριξη 15% για λιπάσματα απέναντι στο νέο κύμα κόστους

Ειδική ενίσχυση για την αγορά λιπασμάτων από τους αγρότες ενεργοποιεί η κυβέρνηση από την 01.04.2026 έως τις 31.05.2026, επιχειρώντας να απορροφήσει μέρος της νέας πίεσης που περνά στην αγροτική παραγωγή από το ενεργειακό κόστος.

Το τρίτο μέτρο του πακέτου στρέφεται αποκλειστικά στον πρωτογενή τομέα και έρχεται να αντιμετωπίσει μια δευτερογενή αλλά κρίσιμη συνέπεια της ανόδου των καυσίμων. Αφορά το κόστος των εισροών που επηρεάζει άμεσα την καλλιέργεια και στη συνέχεια το τελικό κόστος τροφίμων και πρώτων υλών. Η παρέμβαση προβλέπει επιχορήγηση 15% της αξίας των παραστατικών αγοράς λιπασμάτων από τους αγρότες, με τον υπολογισμό να γίνεται επί της τελικής αξίας του τιμολογίου μετά τον ΦΠΑ.

Η διάρκεια του μέτρου καλύπτει τους δύο επόμενους μήνες, από 01.04.2026 έως 31.05.2026, και το δημοσιονομικό του κόστος υπολογίζεται στα 15 εκατομμύρια ευρώ. Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα επαγγελματίες αγρότες αλλά και νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή τομέα. Η ενίσχυση θα απαιτεί αίτηση σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ.

Η ουσία του μέτρου είναι ότι επιχειρεί να σπάσει έναν από τους πιο γρήγορους μηχανισμούς μεταφοράς ανατιμήσεων στην αγροτική αλυσίδα. Τα λιπάσματα αποτελούν βασικό κόστος παραγωγής σε πολλές καλλιέργειες και, όταν η τιμή τους ανεβαίνει, το αποτέλεσμα δεν περιορίζεται στον αγρότη αλλά περνά σε όλη την αλυσίδα, από την παραγωγή έως τη χονδρική και τελικά τον καταναλωτή.