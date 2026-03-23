Αγρότες: Τελευταία ευκαιρία για τις δηλώσεις των αγροτεμαχίων για να «τρέξουν» οι πληρωμές

Προθεσμία έως τις 24.03.2026 και ώρα 23:59:59 έχουν οι αγρότες που έχουν δηλώσει στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης του 2025 μη ιδιοχρησιμοποιούμενα αγροτεμάχια έως 20 στρέμματα, στα οποία δεν έχει αποδοθεί ΑΤΑΚ ή ΚΑΕΚ ή έχει δηλωθεί λάθος στοιχείο.

Όπως αναφέρεται στην κοινή απόφαση Α.1068/2026 του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και του διοικητή της ΑΑΔΕ, τα συγκεκριμένα αγροτεμάχια μπορούν κατ’ εξαίρεση να θεωρηθούν επιλέξιμα για την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2025, ώστε να μπορέσουν να πληρωθούν οι εκκρεμείς δηλώσεις στους αγρότες, αρκεί να τηρηθούν δύο βασικές προϋποθέσεις.

Η πρώτη είναι να αποδεικνύεται η νόμιμη κατοχή του αγροτεμαχίου με υπεύθυνη δήλωση που υποβάλλεται ψηφιακά στην εφαρμογή «Υπεύθυνη δήλωση κατοχής αγροτεμαχίου» στην πλατφόρμα myBusinessSupport της ΑΑΔΕ. Η δεύτερη είναι να επιβεβαιώνεται η γεωργική χρήση της γης μέσω του συστήματος παρακολούθησης εκτάσεων.

Η ρύθμιση αφορά παραγωγούς που έχουν βρεθεί με εκκρεμότητα στην αίτηση ενίσχυσης επειδή σε μισθωμένα ή γενικά μη ιδιοχρησιμοποιούμενα αγροτεμάχια μικρής έκτασης δεν υπάρχει σωστός αριθμός ταυτοποίησης ακινήτου ή κτηματολογικός κωδικός. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το κράτος δίνει ένα σύντομο παράθυρο για να δηλωθεί υπεύθυνα η κατοχή της έκτασης και να μη χαθεί η δυνατότητα πληρωμής.

Σύμφωνα με την απόφαση, στην υπεύθυνη δήλωση ο ενδιαφερόμενος πρέπει να δηλώσει την αιτία κατοχής του αγροτεμαχίου. Οι επιλογές που προβλέπονται είναι προφορική συμφωνία χρήσης, ανταλλαγή ή άλλη αιτία. Παράλληλα, δηλώνει ότι σε όλο το γεωργικό έτος 2025 κατέχει και χρησιμοποιεί καλόπιστα και χωρίς νομική αμφισβήτηση τα αγροτεμάχια που εμφανίζονται στην εφαρμογή και έχουν συμπεριληφθεί στην ΕΑΕ 2025.

Η ΑΑΔΕ ξεκαθαρίζει ότι η εφαρμογή άνοιξε ειδικά για αυτή την κατηγορία εκτάσεων και ότι θα παραμείνει διαθέσιμη έως τις 24.03.2026, επισημαίνοντας ότι η ρύθμιση αφορά μη ιδιοχρησιμοποιούμενα αγροτεμάχια έως 20 στρέμματα για τα οποία δεν έχει αποδοθεί ή έχει δηλωθεί εσφαλμένος ΑΤΑΚ ή και ΚΑΕΚ στην ΕΑΕ 2025.

Η σχετική απόφαση προβλέπει ρητά ότι οι υπηρεσίες της ΑΑΔΕ μπορούν να προχωρούν σε ελέγχους για να διαπιστώνουν αν οι υπεύθυνες δηλώσεις είναι αληθείς. Αν διαπιστωθεί ότι έχει υποβληθεί αναληθής δήλωση, τότε κινείται διαδικασία ανάκτησης των ενισχύσεων που έχουν καταβληθεί, χωρίς προηγούμενο συμψηφισμό με άλλες εκκρεμείς ενισχύσεις.