Διαθέσιμο εισόδημα: Έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ ανά παιδί μέχρι τέλος Ιουνίου και 300 ευρώ για ευάλωτους και συνταξιούχους

Μέτρα για το διαθέσιμο εισόδημα περιλαμβάνει το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών, με έκτακτη οικονομική ενίσχυση προς οικογένειες με παιδιά ύψους 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, ειδική πρόβλεψη για ευάλωτους και συνταξιούχους και διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια.

Το εισόδημα θα ενισχυθεί για τους συνταξιούχους μέσω της αύξησης της ετήσιας ενίσχυσης που καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο, η οποία ανεβαίνει στα 300 ευρώ από 250 ευρώ σήμερα και θα καλύπτει περισσότερους δικαιούχους μετά τη διεύρυνση των ορίων.

Η ενίσχυση των 150 ευρώ αφορά το 2026 και θα δοθεί σε γονείς που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, με βάση τα στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων για το 2024. Δικαιούχοι είναι έγγαμοι ή μέρη συμφώνου συμβίωσης με οικογενειακό εισόδημα έως 40.000 ευρώ, όριο που προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο πέραν του πρώτου.

Για τις μονογονεϊκές οικογένειες, το εισοδηματικό όριο ορίζεται στις 39.000 ευρώ και επίσης αυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο πέραν του πρώτου. Ως αριθμός εξαρτώμενων τέκνων λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα κοινών και μη κοινών παιδιών.

Η καταβολή θα γίνει έως τις 30.06.2026 στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλωθεί στην ΑΑΔΕ, χωρίς να απαιτείται αίτηση από τον δικαιούχο. Η πληρωμή θα βασιστεί στη φορολογική δήλωση του 2024, όπως αυτή θα έχει διαμορφωθεί έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Μαΐου 2026.

Ειδική πρόβλεψη υπάρχει για γονείς που θα δηλώσουν μεταβολή στοιχείων στο Μητρώο της ΑΑΔΕ έως τις 31.07.2026 λόγω προσθήκης εξαρτώμενου τέκνου μετά την υποβολή της δήλωσης. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η ενίσχυση ή το επιπλέον ποσό μπορεί να καταβληθεί έως τις 31.08.2026, εφόσον τηρούνται τα εισοδηματικά όρια.

Στις κοινές δηλώσεις, το ποσό καταβάλλεται στον υπόχρεο της εκκαθαρισμένης δήλωσης. Στις χωριστές δηλώσεις, για τα κοινά εξαρτώμενα τέκνα το ποσό μοιράζεται κατά το ήμισυ σε κάθε γονέα, ενώ για τα μη κοινά εξαρτώμενα τέκνα καταβάλλεται στον γονέα που τα δηλώνει, εκτός αν τα δηλώνουν και οι δύο.

Η ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη, δεν συμψηφίζεται με χρέη προς την εφορία, το Δημόσιο, τους δήμους, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τους παρόχους πληρωμών και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για άλλες κοινωνικές ή προνοιακές παροχές.

Για την ετήσια ενίσχυση των 300 ευρώ, τα εισοδηματικά όρια ανεβαίνουν στις 25.000 ευρώ για τον άγαμο και στις 35.000 ευρώ για τον έγγαμο ή το μέρος συμφώνου συμβίωσης. Παράλληλα, αυξάνονται και τα περιουσιακά όρια, καθώς η αξία της ακίνητης περιουσίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 300.000 ευρώ για τον άγαμο και τις 400.000 ευρώ για τον έγγαμο ή το μέρος συμφώνου συμβίωσης.

Η ίδια ενίσχυση καλύπτει και όσους έχουν συμπληρώσει το 60ό έτος της ηλικίας τους έως τις 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους, δεν λαμβάνουν κύρια σύνταξη γήρατος και τους καταβάλλεται σύνταξη λόγω θανάτου. Για τους υπόλοιπους συνταξιούχους παραμένει το ηλικιακό όριο των 65 ετών.

Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται επίσης συνταξιούχοι αναπηρίας, ανασφάλιστοι υπερήλικες, δικαιούχοι επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερηλίκων, άτομα με αναπηρία που λαμβάνουν προνοιακές παροχές σε χρήμα από τον ΟΠΕΚΑ, καθώς και άλλες ειδικές κατηγορίες αναπηρικών επιδομάτων που καταβάλλονται από τον e-ΕΦΚΑ ή το Δημόσιο.