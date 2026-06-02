Ιδιωτικό χρέος: Νέο όριο 5.000 ευρώ στον εξωδικαστικό και διάσωση πρώτης κατοικίας μέσω ρευστοποίησης ακινήτων

Το νομοσχέδιο ανοίγει τον εξωδικαστικό σε μικρότερες οφειλές και προβλέπει ρύθμιση έως 72 δόσεις για χρέη που δεν είχαν ρυθμιστεί έως το τέλος του 2023
Νέες διατάξεις για το ιδιωτικό χρέος περιλαμβάνει σχέδιο νόμου που βρίσκεται σε διαβούλευση από το υπουργείο Οικονομικών, με βασική αλλαγή τη διεύρυνση του εξωδικαστικού μηχανισμού μέσω της μείωσης του ελάχιστου ορίου οφειλών από τις 10.000 ευρώ στις 5.000 ευρώ.

Στο ίδιο πλέγμα παρεμβάσεων για το ιδιωτικό χρέος μπαίνουν αλλαγές στη ρύθμιση παλαιότερων οφειλών, αλλά και μέτρα προστασίας της πρώτης κατοικίας.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, παρέχεται για πρώτη φορά δυνατότητα αποπληρωμής και διάσωσης της κύριας κατοικίας μέσω ρευστοποίησης λοιπών ακινήτων στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού.

Παράλληλα, θεσπίζεται δυνατότητα ρύθμισης έως και σε 72 δόσεις για οφειλές που δεν είχαν ρυθμιστεί έως το τέλος του 2023. Στο ίδιο πλαίσιο προβλέπεται και δυνατότητα άρσης κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού, εφόσον ο οφειλέτης εξοφλήσει το 25% της οφειλής του και ρυθμίσει τις λοιπές βεβαιωμένες οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση.

